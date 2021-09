Wer hat das schon?

Gerold Papsch (CDU) scheint zu führen, aber Alexander Masthoff (SPD) setzt dynamisch zum Überholen an - Wahlkampf aus der Sicht des Seelzer Karikaturisten Wolfgang Schulze. Als Kandidat so in einer Zeichnung verewigt zu werden, dürfte einmalig sein in der Region. Es sind noch 10 Minuten bis zur 18-Uhr-Ziellinie. Wer das Rennen gemacht hat, melden wir Ihnen hier unmittelbar nach der Auszählung.