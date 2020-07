Seelze

Seelzer sollen künftig kostenlos ihre Trinkwasserflasche auffüllen können. Die Verwaltung prüft derzeit, wo ein öffentlicher Wasserspender aufgestellt werden könnte. Mögliche Standorte wären einer Vorlage zufolge die Straße Am Kreuzweg oder der Rathausplatz. Vorteil dort wäre, dass er auch für Radfahrer, die durch die Seelzer Innenstadt kommen, gut zu erreichen wäre, heißt es.

Rathaus ist ein guter Standort

Konkret und ohne großen Aufwand realisiert werden könnte das Vorhaben im Besucher-WC des Rathauses im Erdgeschoss. Dieser Raum sei während der Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich, heißt es in der Vorlage, über die die Gremien noch beraten müssen. Die Armatur am Waschbecken könnte problemlos umgerüstet werden, sodass auch Flaschen darunter passten. Geprüft werden soll auch, ob der Spender im Eingangs- und Wartebereich aufgestellt werden könnte. Im Garbsener Rathaus steht bereits ein solcher Spender.

Finanziert werden soll der Trinkwasserbrunnen unter anderem durch Fördermittel. Dafür steht die Seelzer Stadtverwaltung Angaben zufolge mit der Region Hannover in Kontakt. Die Region gibt auch Hinweise darauf, wo Trinkbrunnen am besten aufgestellt werden sollten und wie eine gute Wasserqualität sichergestellt werden kann. Aus hygienischer Sicht sollten Zapfsäulen ohne größere Technik bevorzugt werden, heißt es bei den Empfehlungen. Das erspare häufige Wartungsarbeiten und Kosten, so das Team Gesundheit der Region.

Trinkwasserstationen im Stadtgebiet: Die Grünen in Seelze fordern, dass sich die Stadt dem Konzept von Refill Deutschland anschließt. Quelle: Refill Deutschland

Die Idee ist nicht neu: Bereits im März hatten die Seelzer Grünen gefordert, Spender für Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und Plastikmüll zu vermeiden. Die Stadt Seelze solle sich dem Konzept von Refill Deutschland anschließen, sagte der Fraktionsvorsitzende Knut Werner damals.

Grüne wollen sich Initiative Refill anschließen

Die 2017 in Hamburg gestartete Bewegung Refill Deutschland ruft unter anderem auch Läden und Cafés dazu auf, mit einem Aufkleber zu signalisieren, dass man sich dort Trinkwasser abfüllen kann. Zudem listet sie auf einer Karte alle öffentlichen Trinkwasserbrunnen auf. Mehr als 5200 Stationen und Brunnen sind das Stand 2020 bundesweit. Auch in der Landeshauptstadt Hannover gibt es zahlreiche solcher Stationen, in Seelzes Nachbarstädten Garbsen und Wunstorf machen Angaben von Refill Deutschland zufolge bereits einzelne Unternehmen mit.

„Die Idee möchte dem Umweltschutz dienen, Müll vermeiden und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Leitungswasser Trinkwasser ist“, begründet Werner den Vorstoß seiner Partei. Als einen möglichen Standort hatten die Grünen ebenfalls das Rathaus ins Gespräch gebracht. Die Abfüllstellen sollen mit einem Aufkleber versehen werden.

Trinkwasser frei zugänglich zu machen hatten auch die 80 Seelzer Schüler gefordert, die im vergangenen September beim Planspiel plenergy Ideen für mehr Klimaschutz gesammelt hatten. Sie schlagen vor, Wasserspender auch in den Schulen aufzustellen.

Von Linda Tonn