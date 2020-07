Seelze

Noch wirkt das Gelände der Königlichen Kristalltherme verwaist, und der große Parkplatz an der Grand-Couronne-Allee ist so gut wie leer. Am Freitag, 17. Juli, soll sich dieses Bild ändern. Dann ist die Therme wieder für Besucher geöffnet – das hoffen zumindest Betriebsleiter Tim Schmidt und sein 60-köpfiges Mitarbeiterteam. Das zur Therme gehörende Sportbecken ist dann ebenfalls geöffnet. „Nach den Sommerferien hoffen wir, dass auch Schulen und Verein zum Schwimmen kommen können“, sagt Andrea Kaemmerer von der Stadt Seelze, die nach wie vor Eigentümerin der von der Kristallbäder AG betriebenen Therme ist.

„Die Zeit der coronabedingten Schließung war für uns eine erhebliche betriebswirtschaftliche Belastung“, erklärt Schmidt. Sowohl Personal- als auch Energiekosten seien in vollem Umfang weiter angefallen. Ob sich dieses finanzielle Loch nach der Wiedereröffnung stopfen lässt ist fraglich. Denn der Betrieb sei nur eingeschränkt möglich. „Die vom Niedersächsischen Gesundheitsamt erstellten Hygienerichtlinien stellen uns vor eine Herausforderung“, sagt Schmidt. Öffentliche Fördermittel erhalte die Therme als privatwirtschaftlich betriebenes Unternehmen keine.

Tim Schmidt erklärt, wie die Bänke für die Reinigung nach oben geklappt werden können. Quelle: Sandra Remmer

Besucher müssen Bogen ausfüllen

Ein spontaner Besuch in der Kristalltherme soll für die Besucher auch weiterhin möglich sein. Jedoch müssen sie beim Einlass einen Kontaktbogen ausfüllen und sich anmelden. Außerdem gilt im Kassenbereich und auch in den Umkleiden eine Maskenpflicht. Damit größere Menschenansammlungen vermieden werden, ist eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Eine Beschränkung der Besucherzahl sei erst einmal nicht vorgesehen, sagt Schmidt. „Im Sommer sehen wir da bei dem großen Außengelände auch kein Problem. Wie es im Herbst und Winter wird, müssen wir abwarten.“ Insgesamt rechne er ohnehin nicht mit der Besucherzahl, die die Therme in Nicht-Coronazeiten verzeichnet, so Schmidt.

Abstandsregeln in der Sauna

Was ab dem 17. Juli nicht mehr möglich sein wird, ist enges Zusammensitzen in den Saunen. „Auch wenn Viren Temperaturen von mehr als 60 Grad nicht überleben, gelten in den Saunen Abstandsregeln“, erklärt Schmidt. Wegen der möglichen Entstehung von Aerosolen müssen Saunafans auch auf Aufgüsse verzichten. „Die Mitarbeiter, die sonst für die Aufgüsse in den Saunen zuständig sind, sind aber trotzdem hier und übernehmen die Aufsicht“, sagt Schmidt.

Beim Einhalten der Regeln setze er auf die Einsicht der Gäste, so Schmidt. Nur wenig soll verboten sein. „Wir appellieren an die Eigenverantwortlichkeit der Gäste.“ Die Liegen stünden etwa derzeit in normalem Abstand und könnten von den Gästen verrückt werden. Was eine mögliche Ansteckungsgefahr betrifft, ist Schmidt zuversichtlich. Sowohl die Temperaturen in den Saunen als auch das Chlor in den Solebecken töte die Viren ab, sagt er.

Irene Hirtenberger (von links), Ljuba Dobrojevic und Anke Deutschländer bereiten das Becken für die Wiedereröffnung vor. Quelle: Sandra Remmer

Therme zählt 250.000 Besucher pro Jahr

Die Kristalltherme an der Grand-Couronne-Allee hat im Dezember 2009 zum ersten Mal ihre Türen geöffnet. Bis zu 800 Besucher kommen an stark frequentierten Tagen zum Saunabesuch in die Obentrautstadt, durchschnittlich 250.000 sind es pro Jahr. Die Zeit der Schließung hat der Betreiber für Sanierung und Instandhaltung genutzt. So hat zum Beispiel die beliebte Kaffeesauna eine komplett neue Innenausstattung erhalten. Das Wasser aus den Becken sei abgelassen und die Fliesen seien gründlich gereinigt und teilweise erneuert worden.

