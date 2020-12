Seelze

Petra Hoyer von der Kulturinitiative Seelze (KiS) wedelt mit dem Flyer für 2021. „Wir wagen es“, sagt sie. Obwohl derzeit wegen der Corona-Pandemie der Kulturbetrieb komplett zum Erliegen gekommen ist, wagt der Verein den Blick nach vorne und hat ein Programm für die erste Jahreshälfte 2021 vorgelegt. „So ganz ohne Kultur können und wollen wir nicht“, sagt Robert Leschick (KiS). „Es kribbelt schon wieder in den Fingern.“

Seit dem ersten Lockdown im März konnte der Verein nur eine einzige Veranstaltung umsetzen – im September war die Kabarettistin Tina Häussermann zu Gast im Alten Krug. Alle anderen Termine mussten ausfallen. „Im Absagen sind wir jetzt geübt“, sagt Hoyer. Der für März geplante Auftritt des hannoverschen Comedy-Sextetts Salon Herbert Royal wurde wegen der großen Ticketnachfrage zunächst in einen größeren Saal verlegt und mittlerweile mehrmals verschoben. „Wir setzen auf November 2021“, so Leschick.

Und genau deshalb startet das Kulturprogramm ab Januar ein wenig zögerlicher als sonst. „Wir haben uns für Januar und Februar für zwei Kinoabende entschieden“, sagt Hoyer. Sollte der Teil-Lockdown noch länger aufrecht erhalten werden, könne man diese unkompliziert absagen. Doch daran wolle sie erst einmal nicht denken. Am Freitag, 22. Januar 2021, ist um 19.30 Uhr eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1974 zu sehen, die die Geschichte des Journalisten Walter Burns erzählt. Der Eintritt ist frei, allerdings ist eine Platzreservierung notwendig, die ab dem 4. Januar möglich ist.

„Wegen der Abstandsregeln haben wir 40 Plätze im Alten Krug. Das Essen, das sonst zum Kino dazugehörte, muss ausfallen“, sagt Gabriele Hartinger-Irek vom städtischen Kulturbüro. Der Saal im Alten Krug sei mit einer Lüftung ausgestattet.

Am Freitag, 26. Februar, wird um 19.30 Uhr eine moderne deutsche Liebeskomödie mit Nora Tschirner und Alexander Fehling in den Hauptrollen gezeigt. Auch hier ist der Eintritt frei, eine Platzreservierung ist ab dem 5. Februar möglich.

Wie in jedem Jahr ist die Veranstaltung im März eine Kooperation mit dem Gleichstellungsbüro der Stadt. Anlässlich des internationalen Frauentags wird für Mittwoch, 10. März, um 18 Uhr zu einer literarisch-musikalischen Revue rund um Frauenfragen, das Leben und die Liebe geladen. Jutta Seifert will das Publikum unterhalten und zum Nachdenken bringen. Der Eintritt ist frei, eine Platzreservierung ist ab dem 10. Februar unter der Telefonnummer (0 51 37) 82 81 01 möglich.

"So ganz ohne Kultur wollen wir nicht": Gabriele Hartinger-Irek (Kulturbüro, von links), Petra Hoyer und Robert Leschik (KiS). Quelle: Linda Tonn

Den Magier Andy Clapp kennt man vom kleinen Fest im großen Garten, aber auch von der Verleihung des Ehrenamtspreises Seelzer Dialog im Jahr 2018. „Er wird am Freitag, 26. März, um 19.30 Uhr sein Bühnenprogramm mit nach Seelze bringen“, sagt Organisatorin Hoyer. Der Eintritt kostet 15 Euro. „Die meisten unserer Künstler konnten wir dank des Förderprogramms für Soloselbstständige , Niedersachsen dreht auf’ des niedersächsischen Kulturministeriums engagieren“, sagt Hartinger-Irek. Sonst sei eine angemessene Gage bei nur 40 Plätzen schwierig zu zahlen.

Magier Andy Clapp präsentiert sein Bühnenprogramm am 26. März. Quelle: KiS

Christiane Hess vom Theater am Barg bringt am Freitag, 23. April, um 19.30 Uhr eine verkürzte Version des Stücks „Götter, Glocken, Gläubige“ auf die Bühne im Alten Krug, „Es handelt sich um eine einstündige Version ohne Pause, deshalb lassen wir die Gläubigen weg“, sagt Leischik. Hess ist bereits vor mehr als zehn Jahren schon einmal in Seelze aufgetreten. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Am Freitag, 21. Mai, um 19.30 Uhr tritt Rainer Künnecke auf, allerdings nicht in seiner Paraderolle als Ritter Obentraut, sondern als der hannoversche Serienmörder Fritz Haarmann. „Ich bin gespannt, was er für Geschichten mit nach Seelze bringt“, sagt Hoyer. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Das erste Kultur-Halbjahr in Seelze schließt am Freitag, 18. Juni, um 19.30 Uhr mit Improvisationstheater und einem Auftritt der drei Schmidt’s Katzen. Den Seelzern sind sie bereits durch Auftritte im Kulturzelt bekannt. „Sie spielen genau das, was das Publikum vorgibt“, kündigt Hartinger-Irek an. Der Eintritt kostet 15 Euro.

„Auch nach dem Juni wird sicherlich noch nicht alles völlig normal sein“, sagt Hoyer. „Aber wir hoffen, dass sich die Lage entspannt. Man wird aber dann immer noch Abstand halten müssen.“ Nun hoffen die Organisatoren der KiS erst einmal darauf, dass die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie im Januar wieder gelockert werden und Veranstaltungen langsam wieder möglich sind. „Wenn es sich hinziehen sollte, würden wir uns auch mal mit dem Thema Live-Übertragung ins Internet beschäftigen“, sagt Hoyer. Kultur lebe aber davon, dass die Zuschauer dabei seien.

Die Organisatoren der KiS planen auch schon über die Jahreshälfte hinaus, wie Leschik sagt. „Ich stelle mir ein großes Open-Air auf dem Rathausplatz vor.“

Info: Eintrittskarten für alle Veranstaltungen können ab sofort im Internet unter www.kis-seeelze.de bestellt werden und sind auch bei Petri&Waller, Hannoversche Straße 13a erhältlich. Eine Platzreservierung ist möglich unter der Telefonnummer (0 51 37) 82 82 84 oder per E-Mail an kulturbuero@stadt-seelze.de. Alle Veranstaltungen sind ohne Pause und auf rund eine Stunde begrenzt. Im Alten Krug stehen 40 Plätze zur Verfügung, es gelten die gängigen Abstands- und Hygieneregeln.

