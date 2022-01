Seelze

Kulturgenuss für alle – und das seit mehr als einem Vierteljahrhundert – dafür steht die Kulturinitiative Seelze (KiS), die jetzt ihr neues Jahresprogramm vorgestellt hat. An elf Terminen wollen die Vereinsmitglieder den Seelzerinnen und Seelzern in diesem Jahr kulturellen Hochgenuss verschaffen und haben sich dabei wieder für mehrere Veranstaltungsorte entschieden. Die Künstler sind gebucht, und wenn Corona sich nicht erneut als Hindernis erweist, dann steht einem Kulturjahr mit zahlreichen Höhepunkten nichts entgegen.

Kulinarisches Kino – mit Fragezeichen

Zum Auftakt soll es am Freitag, 21. Januar, ab 19.30 Uhr ein kulinarisches Kino im Alten Krug geben. „Das steht wegen Corona allerdings noch nicht ganz fest“, sagt Petra Hoyer von der Kulturinitiative. Wer dabei sein möchte, muss per E-Mail an kulurbuero@stadt-seelze.de oder telefonisch unter (0 51 37) 82 82 84 einen Platz reservieren. Sollte der Abend wegen Corona abgesagt werden müssen, will der Verein das frühzeitig bekannt geben.

Ohrwürmer und Eigenkompositionen

The Fairytales aus Burgdorf haben sich auf A-cappella-Gesang spezialisiert. Quelle: privat

Am Freitag, 25. Februar, steht die Bühne im Alten Krug ganz im Zeichen der A-capella-Gruppe The Fairytales. Mit einem Repertoire von Up-Tempo-Songs im Stil von „I wonder why“ über Hits wie „The Lion sleeps tonight“ bis zu eigenen Kompositionen wollen die vier Sänger ab 19.30 Uhr ihr Publikum begeistern. Karten kosten 15 Euro, sie sind im Vorverkauf bei Schreibwaren Petri & Waller und online unter kis-seelze.de erhältlich.

Musikrevue zum Thema Liebe

Jutta Seifert ist am internationalen Frauentag zu Gast. Quelle: Photographer: Hendrik Mueller

Zum internationalen Frauentag am Mittwoch, 9. März, lädt Jutta Seifert ihr Publikum um 18 Uhr zu einer musikalisch-literarischen Revue rund um die Frauenfrage, die Liebe und das Leben ein. Der Eintritt im Alten Krug ist frei. Reservierungen nimmt die Gleichstellungsbeauftragte Gabriela Giesche unter gabriela.giesche@stadt-seelze.de entgegen.

Kulinarisches Kino

Ein weiteres kulinarisches Kino, in dem es um eine fehlgeleitete E-Mail, den Nordwind und eine besondere Affäre geht, erwartet die Besucher am Freitag, 8. April, um 19.30 Uhr im Alten Krug.

Kulturquiz feiert Premiere

Mit dem „Kultur-Quiz“ feiert am Freitag, 20. Mai, um 19.30 Uhr ein Table-Quiz Premiere im Alten Krug. Dabei werden dem Publikum Fragen unterschiedlichen Typs aus verschiedenen Kategorien gestellt. Der Eintritt an diesem Abend kostet 5 Euro, darin enthalten ist ein Freigetränk. Reservierungen sind erforderlich.

Königlicher Gast gibt sich die Ehre

Schauspieler Bernd Lafrenz fällt gern aus dem Rahmen. Quelle: Gerrit Pfennig

Sommerkultur bietet der Hochsaison-Biergarten am Freitag, 24. Juni, wenn Schauspieler Bernd Lafrenz ab 19.30 Uhr unter freiem Himmel als William Shakespeares König Richard III. unterwegs ist. Der Eintritt kostet 15 Euro, Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Wilhelm Busch im Biergarten

Rainer Künnecke (links) schlüpft in die Rolle von Wilhelm Busch – auf diesem Bild ist er mit Christina Worthmann zu sehen. Quelle: privat

Ein in Seelze sehr bekanntes Gesicht tritt am Freitag, 22. Juli, ebenfalls im Biergarten auf. Schauspieler Rainer Künnecke wird ab 19.30 Uhr die Rolle von Wilhelm Busch übernehmen und als dieser Geschichten und Episoden erzählen. Karten kosten 15 Euro und können im Vorverkauf erworben werden.

Ausflug nach Irland auf dem Rathausplatz

Die Cobblestones spielen Irish Folk Quelle: Archiv

Ebenfalls zu den bekannten Gesichtern der Kulturinitiative zählen die Cobblestones, die am Sonnabend, 6. August, ab 19.30 Uhr mit viel Charme und Witz ihre handgemachte Musik zum Besten geben, die an grüne Hügel in Irland und einen urgemütlichen Pub denken lässt – auch wenn die Bühne in diesem Fall auf dem Rathausplatz in Seelze aufgebaut wird.

Ohrenschmaus und Schwäbische Leckereien

Einen Ohrenschmaus mit typisch schwäbischen Dialekt bieten „Herr Diebold ond Kollega“ am Freitag, 28. Oktober, im Alten Krug. Kulinarisch begleitet wird dieser Abend ab 19.30 Uhr außerdem von einem Teller schwäbischer Spezialitäten. „Was es gibt, wird vorher nicht verraten“, sagt Gabriele Hartinger-Irek aus dem Kulturbüro der Stadt. Eintrittskarten inklusive Essen kosten 23 Euro und sind im Vorverkauf erhältlich.

Kulinarisches Kino

Am Freitag, 25. November, erwartet die Zuschauer im Alten Krug zur gewohnten Zeit das dritte kulinarische Kino in diesem Jahr – dann ein Weihnachtsspecial mit Kerzen, Glimmer und Lametta. Der Eintritt ist frei, Platzreservierungen sind ab Sonntag, 25. Oktober, möglich.

Schräges zum Jahresabschluss

Die Männer vom Salon Herbert Royal lieben Jahresrückblicke mit Weihnachtsbaum. Quelle: Villegas

Zum Jahresabschluss präsentiert die Kulturinitiative am Donnerstag, 8. Dezember, wieder den Salon Herbert Royal. Dabei knöpft sich das Sextett ab 19.30 Uhr das Wichtigste, Skurrilste und Bedenkenswerteste aus Stadt, Umland und dem Rest der Welt vor. Karten sind im Vorverkauf erhältlich und kosten 20 Euro.

Von Sandra Remmer