Seelze

Eine wirkliche Überraschung ist die Nachricht zwar nicht – gleichwohl aber eine, die freudig stimmt. Die lang herbei gesehnte gymnasiale Oberstufe an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule ist genehmigt – für Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) Grund genug, sich auf den Weg in die Obentrautstadt zu machen und die frohe Botschaft persönlich zu verkünden.

Nachricht kommt nicht überraschend

„Nein, ich bin nicht wirklich überrascht“, sagte Alexander Masthoff. „Wir waren immer der guten Hoffnung, dass wir es schaffen würden“, ergänzte der Bürgermeister. Seit dem im Juli 2015 gefassten Ratsbeschluss, dass es in Seelze eine Gesamtschule geben soll, habe sich die Kommunalpolitik parteiübergreifend dafür ausgesprochen und stark gemacht, dass die Gesamtschule durch eine Oberstufe ergänzt wird. Dass das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) die gymnasiale Oberstufe nun genehmigt hat, sei auch ein wichtiges Signal an die Eltern der jetzigen Viertklässler, die schon bald vor der Wahl stehen, auf welche weiterführende Schule sie ihr Kind schicken sollen.

Erste Abiturprüfungen im Jahr 2026

Auch Schulleiterin Regina Schlossarek-Aselmeyer nahm die Nachricht mit Freude, jedoch nicht wirklich überrascht auf. „Wir haben damit gerechnet, dass die Oberstufe kommt“, sagt die Pädagogin. Die Arbeit und das pädagogische Konzept seien von Anfang an drauf ausgelegt gewesen, dass die Schülerinnen und Schüler zumindest die Möglichkeit haben, die Schule mit dem Abiturzeugnis in der Hand zu verlassen. Erstmal könnte das im Jahr 2026 der Fall sein, wenn der aktuelle neunte Jahrgang der Bertolt-Brecht-Gesamtschule die neunjährige Gymnasialschulzeit hinter sich gebracht hat. Mit mehr als 180 Schülern ist dieser Jahrgang derzeit siebenzügig und der stärkste der Gesamtschule.

Oberstufe soll GBG entlasten

Bereits bei einem Besuch im Sommer 2020 signalisierte Grant-Hendrik Tonne, dass er die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der IGS in Seelze befürworten würde. „Meine persönliche Meinung ist, zu einer Arbeit an der IGS gehört eine Oberstufe“, sagte der Minister damals. Im vergangenen Sommer hatte ein Schreiben des Regionalen Landesamts für Schule und Bildung kurzfristig für Unsicherheit und Zweifel gesorgt, denn das RLSB hatte das Fehlen einer realistischen Prognose für die Entwicklung der Schülerzahlen gerügt. Denn um die Genehmigung für die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe zu erhalten muss der Schulträger als Antragssteller eine Mindestzahl von 54 Schülern pro Jahrgang garantieren. Die Stadt Seelze hat daraufhin zusammen mit der Bertolt-Brecht-Gesamtschule im Dezember erneut Fachleistungsdifferenzierungen und aktuelle Schülerprognosen beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung eingereicht. Mit der Einrichtung der gymnasialen Oberstufe an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule soll nicht nur den Schülerinnen und Schülern in Seelze ein zusätzliches Angebot gemacht, sondern auch die Oberstufe des Georg-Büchner-Gymnasiums in Letter entlastet werden.

Bauliche Erweiterung erforderlich

Damit auch in Zukunft alle Schüler einen geeigneten Platz zum Lernen haben, stehen auf dem Gelände des Seelzer Schulzentrums weitere Baumaßnahmen an. „Wir brauchen Erweiterung auf diesen Flächen“, sagte Alexander Masthoff. Dabei berücksichtig und in den Platzbedarf mit einbezogen werden müssen in jedem Fall die Themen Digitalisierung und Inklusion.

