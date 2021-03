Seelze

Die Feuerwehr aus Dedensen ist am Montag um 12 Uhr zu einem Auffahrunfall auf die A 2 gerufen worden. Der Fahrer eines Sattelschleppers hatte zu spät bemerkt, dass ein vor im fahrender Lastwagen wegen eines Staus abbremste, und war aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der Tank des Unfallverursachers beschädigt. Nach Angaben von Dedensens Ortsbrandmeister Rene Corterier drohten rund 700 Liter Diesel auf die Fahrbahn zu laufen.

Zudem hatte der Lkw Öl verloren. Die Feuerwehrleute streuten die Ölspur ab und forderten Unterstützung aus Seelze an. Die Seelzer Feuerwehrleute konnten mit einer speziellen Pumpe den kaputten Tank des Sattelschleppers abpumpen und dadurch verhindern, dass der Diesel in die Erde gelangte. Der kaputte Lastwagen musste im Anschluss abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr konnte während der Aufräumarbeiten an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es bildete sich dennoch ein langer Stau. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Helfer aus Dedensen und Seelze beendet.

Von Sandra Remmer