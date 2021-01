Langreder

Die Modelleisenbahnfreunde Hannover-Land mit Sitz in Barsinghausen-Langreder bieten während der coronabedingten Zwangspause allen Hobby-Modelleisenbahnern bei Bedarf telefonische Beratung und Unterstützung an. Eigentlich veranstaltet der Verein jährlich an wechselnden Orten im Umland von Hannover zwei Modelleisenbahnausstellungen sowie einen Tag der offenen Tür im Vereinsheim in Langreder. An den Vereinsabenden bauen die Mitglieder an den vereinseigenen Modul-Modelleisenbahnanlagen mit unterschiedlichen Themenwelten und verschiedenen Spurgrößen vom Maßstab 1:87 bis 1:160.

Modellbahner hoffen auf Ende des Lockdowns

„Bedingt durch die Kontaktbeschränkungen findet bei uns auch kein Vereinsleben mehr statt, die Bastelstunden einzelner allein können das nicht ersetzen“, berichtet der Vorsitzende Eckhard Theel aus Seelze. Die Vereinsmitglieder haben mitbekommen, dass im Zuge der Corona-Beschränkungen offenbar viele Hobby-Modellbahner ihre Modellbahnen wieder vom Boden oder aus dem Keller geholt und in Betrieb gesetzt haben. Für Fragen seien aber leider alle Fachgeschäfte geschlossen, bedauert Theel. Deshalb möchten die Modelleisenbahnfreunde bei Informationsbedarf helfen. Wer Fragen rund um den Modelleisenbahnbau hat, kann sich per Telefon unter (01 74) 1 55 36 00 an Theel wenden. „Sobald der Lockdown beendet ist, bieten wir an unseren Clubabenden montags ab 19 Uhr auch gern wieder praktische Unterstützung für Besucher an“, betont der Vorsitzende. Weitere Informationen gibt es unter der Adresse modellbahn-mefhl.de auch im Internet.

Von Andreas Kannegießer