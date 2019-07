Seelze

Der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Max Matthiesen und die Wunstorfer Juristin Cornelia Fricke gehören ab sofort dem Aufsichtsrat der Lebenshilfe Seelze an. Beider wurden während der Mitgliederversammlung in dieses Gremium gewählt. Wunstorfs Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt hat sein Amt nach 14 Jahren abgegeben.

Herbert Burger im Amt bestätigt

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Doktor Max Matthiesen und Cornelia Fricke zwei überaus kompetente Personen gewinnen konnten. Sie haben unsere Arbeit schon seit vielen Jahren begleitet“, sagte Herbert Burger. Der Aufsichtsratsvorsitzende wurde in seinem Amt ebenso bestätigt wie seine Stellvertreter Dieter Heins und Dietmar Krüger.

„Ich habe die Arbeit der Lebenshilfe über viele Jahre beobachtet, begleitet und immer sehr geschätzt“, sagte Matthiesen, der als CDU-Politiker von 2003 bis 2017 ein Landtagsmandat hatte. Er freue sich nun darauf, diese positive Entwicklung aktiv mitgestalten zu können. „Ich bin dem Verein schon seit mehr als 15 Jahren eng verbunden. Es ist mir einfach wichtig, mich für die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen einzusetzen“, erklärte Cornelia Fricke.

Verein ist solide gewachsen

Neben der Neuwahl des Aufsichtsrats stand der Jahresbericht auf der Tagesordnung. Vorstand Christian Siemers gab an, der Verein sei wirtschaftlich solide und mit Augenmaß gewachsen. Der Umsatz in den vergangenen Jahren sei kontinuierlich gestiegen, auf rund 22 Millionen im vergangenen Jahr. Mit rund 400 Voll- und Teilzeitkräften sei die Lebenshilfe einer der größten Arbeitgeber der Region. Der Verein begleitet rund 900 Kinder und Erwachsene mit Beeinträchtigungen in allen Lebensphasen.

Mitglieder beschließen Satzungsänderung

Als weiterer Tagesordnungspunkt stand zudem eine Änderung der Satzung an. Nun besteht die Möglichkeit, dass die Lebenshilfe nur durch einen Vorstand geleitet werden kann. Zudem wurde als zusätzliches Organ des Vereins neben Mitgliederversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand ein sogenannter „Besonderer Vertreter“ eingerichtet. Dazu soll die 41-jährige Sozialpädagogin Cordula Wilberg bestellt werden.

Die Lebenshilfe in Seelze ist ein Verein mit vielen Facetten. Dazu gehören Frühförderung, Autismusambulanz, Schulbegleitung, Berufsbildung, vielfältige Arbeitsangebote sowie Ambulante Dienste, Sozialberatung und unterschiedliche Wohnformen. Weitere Standorte der Lebenshilfe Seelze finden sich außerdem in Barsinghausen und Wunstorf.

Von Sandra Remmer