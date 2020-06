Seelze

Eintritt nur noch mit Mund-Nasen-Schutz, Abstand halten, Rückgabe und Ausgabe der Bücher an getrennten Tischen, keine Nutzung der Medien vor Ort und nur sechs Besucher zur gleichen Zeit – seit der Wiedereröffnung am 27. April gelten die Corona-Regeln in der Stadtbücherei Seelze. Alle Angebote wie Autorenlesungen und Filmabende, die sonst zum regelmäßigen Programm der Bücherei gehören, sind noch bis auf Weiteres abgesagt. Auch der beliebte Bücherflohmarkt im Alten Krug sowie Angebote für Kleinkinder, Grundschüler und Jugendliche sind der Corona-Krise zum Opfer gefallen.

Leser sind verunsichert

Bei vielen Nutzern der Bibliothek hat die Corona-Pandemie grundsätzlich für Angst und Unsicherheit gesorgt. „Viele bekannte Gesichter geben nur noch Bücher ab und nehmen keine neuen mehr mit“, berichtet Sabine Langbehn. Vermutlich aus Angst, sich durch das Anfassen der Bücher anstecken zu können, glaubt die Bibliothekarin. Erfreulich sei jedoch, dass es auch einige Neuanmeldungen bei den Nutzern gegeben habe. Insgesamt sei allerdings ein deutlicher Rückgang der Ausleihen und Besucherzahlen festzustellen. Während zum Beispiel im März vor dem Lockdown noch 88 Leser an einem Montag die Stadtbücherei besuchten, waren es an einem entsprechenden Tag im Juni nur noch 46.

„Alles, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, ist weg. Die Bindung geht verloren“, beklagt Langbehn. Die Büchereileiterin befürchtet, dass vor allem Kinder durch die Beschränkungen den Bezug zur Bücherei und zu den Büchern verlieren werden – und es so zum Bruch kommen kann. Auch die zahlreichen Jugendlichen, die regelmäßig in Lerngruppen in die Bücherei kommen, um sich dort zum Beispiel auf Referate oder Gruppenarbeiten vorzubereiten, dürfen derzeit nicht da sein. „Wir sind eine der wenigen Büchereien, die einen WLAN-fähigen Drucker haben. Viele Schüler sind deswegen regelmäßig hierher gekommen und haben die Bücherei als Ort zum Lernen genutzt“, sagt Langbehn.

„Bibliothek als dritten Ort gibt es nicht mehr“

„Die Bibliothek als dritten Ort gibt es nicht mehr“, bedauert sie. Gemeint ist damit die Bibliothek als ein Ort zum Verweilen, Lesen, Lernen und mehr. Die liebevoll eingerichtete Leseecke – direkt eingerichtet am Zeitschriftenregal – ist mit Klebeband abgesperrt, die Kaffeemaschine seit Wochen nicht benutzt. „Die Abstandsregeln verbieten uns, dass sich hier Leser aufhalten. Außerdem müssten dann vielleicht draußen Leser warten, da ja immer nur sechs Personen in der Bibliothek sein dürfen“, erklärt Langbehn. Die Bibliotheksleiterin hofft, dass zumindest mit Beginn des kommenden Schuljahres wieder die Lerngruppen in die Einrichtung kommen können. Auch die Hoffnung auf eine Abschlussparty des Juliusclub, ein Leseangebot für Jugendliche ab elf Jahren, hat Langbehn noch nicht aufgegeben. Alle anderen Aktionen des Projekts müssen auf Online- statt Mitmachaktionen ausweichen.

Wie lange die strengen Sicherheitsregeln in der Bücherei noch gelten, weiß Langbehn nicht. Aktuell gibt es Gespräche und Überlegungen mit der Stadt, welche Lockerungen demnächst eventuell kommen könnten. Für die Büchereichefin ist jedoch eins klar: Wir werden nicht einfach nahtlos an das Niveau unserer Arbeit anschließen können.“

Von Sandra Remmer