Lohnde

Wer in den vergangenen Tagen morgens in der kalten Winterluft in der Lohnder Leinemasch unterwegs war, dem bot die Natur ein malerisches Schauspiel: Raureif am Boden, leichte Nebelschwaden und die Sonne, die langsam und orange am Horizont aufgeht. Leserin Ute Hildebrandt hat diesen Moment bei einem Morgenspaziergang festgehalten. Es sei eines ihrer derzeitigen Lieblingsfotos, sagt sie.

Schicken Sie uns Ihre Motive

Von Linda Tonn