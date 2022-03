Letter: Betrunkener Radfahrer fährt Schlangenlinien und beleidigt Polizisten

Letter

Zum Radfahrern war er zu betrunken – als die Polizei den Mann in Letter jedoch mit auf die Wache nahm, wurde er ausfällig.

Der Polizei war der 30-jährige Seelzer am frühen Sonntagmorgen auf der Ahlemer Straße in Letter aufgefallen, weil er von seinem Fahrrad aus während der Fahrt einen E-Scooter umtreten wollte – und zudem noch in Schlangenlinien fuhr.

Mann beleidigt und bedroht die Polizisten

Als die Ermittler ihn dann anhielten, stellen sie fest, dass er nicht unerheblich alkoholisiert war. „Dem Atemalkoholtest folgte er noch freiwillig, und das Gerät zeigte 1,8 Promille an“, schildert Hans-Jörg Sell von der Seelzer Polizei. „Als es dann aber zur Wache ging, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen, beleidigte und bedrohte er die Beamten mit den übelsten nur denkbaren Begriffen.“

Die Polizisten ließen sich jedoch dadurch nicht beeindrucken und brachten den 30-Jährigen zur Polizeistation. Den Heimweg musste der Seelzer später jedoch zu Fuß antreten – sein Fahrrad wurde sichergestellt.

Von Simon Polreich