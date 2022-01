Letter

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag haben bisher Unbekannte in Letter mehr als 50 Autos beschädigt. Die Wagen waren an den Straßen Im Bauverein, Am Kastanienplatz, an der Klosterfeldstraße und an der Alten Aue geparkt.

„Die Täter hatten es ausschließlich auf den Lack abgesehen und dabei überwiegend die Türen, aber auch zum Teil die Motorhauben zerkratzt“, sagt Hans-Jörg Sell von der Polizei Seelze. Zur genauen Schadenshöhe könne derzeit noch nichts gesagt werden. „Es wird aber intensiv nach den Tätern ermittelt“, betont Sell.

Die Polizei in Seelze sucht wegen der Sachbeschädigung nach Zeugen und nimmt Hinweise unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Simon Polreich