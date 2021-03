Letter

Die Ortsfeuerwehr Letter stellt eine Malaktion für Kinder auf die Beine. Jungen und Mädchen aus Letter können bis zum 16. April ein Bild zum Thema „Ostern bei der Feuerwehr“ malen und in den Briefkasten des Feuerwehrhauses am Buchenweg 2 werfen. Die besten Arbeiten will die Feuerwehr dem Kursana-Domizil an der Brandenburger Straße zur Verfügung stellen. „Damit die Bilder auch ein schönes Zuhause finden“, sagt Julian Heim von der Ortsfeuerwehr.

Bei Gewinnspiel gibt es Preise

Zusätzlich können die Jungen und Mädchen an einem Gewinnspiel teilnehmen, wenn sie ihren Namen, Adresse und eine Kontaktmöglichkeit auf die Rückseite schreiben. „Wir nehmen ein Budget von 300 Euro in die Hand, damit die ersten drei Gewinner auch einen Sachpreis erhalten können“, berichtet Heim. Er werde dann nach erfolgreicher Auswertung den Kontakt zu den Eltern der Gewinner aufnehmen und einen Übergabetermin ausmachen. Mit etwas Glück stünde bald die Feuerwehr mit einem Preis vor der Tür. „ Natürlich müssen wir die aktuelle Corona-Situation beachten, ob wir überhaupt eine Übergabe machen können“, sagt Heim.

Kursana ist gespannt auf die Bilder

Erfreut von der Idee habe sich das Kursana-Domizil gezeigt. Dort sei die Freude über die Aktion groß und alle seien schon gespannt auf die Bilder. Möglicherweise würden die Arbeiten der jungen Maler in einer Ausstellung gezeigt. Doch auch dies sei abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen.

Von Thomas Tschörner