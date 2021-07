Lohnde

Schwimmen ist für Renate Fraatz eine Leidenschaft. Normalerweise fährt sie deshalb regelmäßig ins Qualle-Bad nach Letter, doch das Schwimmbad ist derzeit wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Die Dedenserin ist froh, mit dem Kiesteich in Lohnde eine Alternative gefunden zu haben, wo sie zumindest in den Sommermonaten ihrer Schwimmleidenschaft nachgehen kann.

Ausschlag nach dem Schwimmen

Doch bereits nach dem zweiten Besuch dort ist ihr die Lust am Schwimmen im Kiesteich vergangen. Kurz nach dem Bad bemerkte sie einen juckenden Hautausschlag am ganzen Körper, und es stellte sich die Frage, ob es einen möglichen Zusammenhang zum Besuch am Kiesteich geben könnte. Verstärkt hat sich diese Mutmaßung auch dadurch, dass ihre Bekannte Bärbel Redecker, die sie beim Schwimmen begleitet hat, über einen ganz ähnlichen Hautausschlag berichtete. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Ausschlag und dem Schwimmen im See gibt, will zumindest Renate Fraatz mit einem Besuch bei ihrem Hausarzt abklären lassen.

Region bestätigt Wasserqualität

„Die Wasserqualität im Kiesteich in Lohnde ist einwandfrei“, sagte Regionssprecherin Sonja Wendt auf Anfrage. Von Mitte Mai bis Mitte September prüfe die Region Hannover alle 25 Badeseen in der Region, die als solche eingestuft sind. In einem vierwöchigen Rhythmus werde die Wasserqualität beispielsweise auf das Vorkommen von Blaualgen oder Coli-Bakterien überprüft. Zuletzt sei der Kiesteich in Lohnde vor zwei Wochen, am Dienstag, 29. Juni, überprüft worden. Neben der einwandfreien Wasserqualität stellte die Region Hannover darüber hinaus zusätzlich eine Sichttiefe fest, die weit über der vorgegebenen liege.

Viele Seelzer nutzen den Lohnder Kiesteich zum Schwimmen. Quelle: Sandra Remmer

Vorkommen von Zerkarien möglich

Möglich sei allerdings, dass sich Zerkarien im Uferbereich des Sees befinden. Dabei handele es sich um mikroskopisch kleine Larven von Saugwürmern, die sich im flachen Uferbereich aufhalten und bei manchen Menschen eine sogenannte Badedermatitis auslösen können, wenn sie mit ihnen in Berührung kommen.

Auch Johannes Dietrich Möller hat damit vor einigen Jahren schon einmal Erfahrung gemacht. Der Mediziner aus Dedensen kommt mit seiner Frau ebenfalls ab und an zum Schwimmen an den Lohnder Kiesteich und erinnert sich daran, dass auch seine Frau vor einigen Jahren einmal über Juckreiz und Rötung nach dem Baden in Lohnde geklagt hatte. „Zerkarien sind für den Menschen zwar unangenehm, aber nicht gefährlich“, sagt Möller. Und offensichtlich befallen sie auch nicht jeden, der zum Schwimmen an den Kiesteich kommt. „Mir ist dort bislang noch nichts passiert“, sagt etwa Monika Gippert aus Gümmer, die seit vielen Jahren fast jeden Morgen nach Lohnde kommt und in der ehemaligen Kiesgrube ihre Bahnen zieht.

See ist Naherholungsgebiet

Der Kiesteich in Lohnde befindet sich seit vielen Jahren im Privatbesitz und wird seit 1980 von der Stadt Seelze gepachtet, um ihn als Naherholungsgebiet nutzen zu können. Neben zahlreichen Schwimmern nutzen ihn auch die Mitglieder des Lohnder Tauchvereins „Dive Team Lohnde“ als Übungsgewässer.

Von Sandra Remmer