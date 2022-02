Seelze

Auftreten ja oder nein? Nachdem das Modern Sound(s) Orchestra (MSO) diese Frage für sich bejaht hatte, stand dem Liveauftritt des sinfonischen Blasorchesters im ausverkauften Forum in Seelze nichts mehr entgegen. Dank einer vielfältigen Stückauswahl zwischen Klassik und Pop, sinfonischer Programmmusik und Jazz zeigten die 60 Musikerinnen und Musiker eine beeindruckende Spanne ihres Könnens. Und so belohnten am Ende mehr als 100 Besucher die musikalische Leistung mit stehenden Ovationen und einem Megaapplaus. Auch die Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler (SPD) lobte in ihrem Grußwort das Engagement und den Mut der Musiker. Zudem sie sicherte sie dem Verein ihre Unterstützung bei weiteren Vorhaben zu.

Musikalische Reise mit wechselnden Tempi

Dirigent Henning Klingemann und sein Ensemble nahmen die Besucherinnen und Besucher mit auf eine musikalische Reise mit wechselnden Tempi. Mit dabei waren sowohl Giacomo Puccinis Zwischenaktmusik „Der Hexensabbat“ als auch der „Balkan Dance“ von Etienne Crausaz. Ebenso zu hören waren Stücke aus Bert Appermonts „Saga Candida“.

Radiohits unplugged

Während der erste Teil des Konzerts sich vorrangig sinfonischer Blasmusik widmete, standen im zweiten Teil Hits aus dem Radio – unplugged – im Vordergrund. Dazu gehörten „Feeling Good“ von Michael Bublé genauso wie ein Medley mit beliebten Songs von Coldplay. Ob an Oboe, Posaune, Schlagzeug oder Trompete: Jeder einzelne Musizierende bekam an diesem Abend die Gelegenheit zum Brillieren und nutzte diese auch. Am Ende überraschte das MSO sein Publikum noch mit zwei Zugaben, bevor tosender Applaus als Dank für die Musiker im Forum ertönte.

Von Sandra Remmer