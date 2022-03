Seelze

„Das Modern Sound[s] Orchestra Seelze zeigt sich von den Vorgängen in der Ukraine tief getroffen“, schreibt Pressesprecherin Fenja Ruhmann. Mit der Interpretation des Chorals „Prayer for Ukraine“ wollen die Musikerinnen und Musiker ihre Solidarität und Verbundenheit ausdrücken und zu Spenden an das Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ aufrufen.

„Dieser emotionale Choral gilt als spirituelle Hymne des Landes und beschreibt bereits seit 1885 den nationalen Freiheitsgedanken. Seit der russischen Invasion ist er weltweit Bestandteil von Gottesdiensten und Kundgebungen für den Frieden“, so Ruhmann.

Lesen Sie auch Stehende Ovationen für das MSO im Forum

Das Modern Sound[s] Orchestra schließt sich dieser Bewegung an und hat die Interpretation des sinfonischen Blasorchesters bei Youtube veröffentlicht, zu finden unter „jbo Seelze“. „Darüber hinaus unterstützen wir mit diesem Stück auch das Bündnis deutscher Hilfsorganisation“, schreibt Ruhmann und ruft dazu auf, sich den zahlreichen Spendern anzuschließen.