Seelze

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Mercedes GLE 550 beschädigt und ist weggefahren. Die Unfallflucht ereignete sich am Freitag zwischen 9.45 und 10 Uhr. Der Geländewagen war auf einem Parkplatz an der Hannoverschen Straße in Höhe der Hausnummer 18 abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, sich per Telefon unter (05137) 8270 zu melden.

Von Sandra Remmer