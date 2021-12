Mieten liegen in Seelze zwischen 4,88 und 10,35 Euro pro Quadratmeter

Seelze

Die Mietpreise in Seelze liegen je Quadratmeter zwischen 4,88 und 10,35 Euro. Die Mieten in Seelze steigen, sagt Gerold Papsch (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Ordnung und Soziales (AOS). Dies schreibe sich auch im neuen qualifizierten Mietspiegel fort, den die Stadt jetzt vorgelegt hat. Unverhältnismäßig hohe Steigerungen der Mieten gebe es aber nicht. „Auch bei kritischer Betrachtung kann man feststellen, dass die Mieten in Seelze in weiten Teilen fair und sozial sind. Das ist eine gute Nachricht“, erklärt Papsch.

Mieten werden nach Wohnungsgröße und Baujahr ermittelt

Der Mietspiegel ist in mehrere Kategorien unterteilt. So werden die Wohnungsgrößen in vier Kategorien angegeben: unter 45 Quadratmeter (Größe 1), 45 bis unter 65 Quadratmeter (Größe 2), 65 bis unter 85 Quadratmeter (Größe 3) und 85 Quadratmeter und mehr (Größe 4). Dazu kommen drei sogenannte Baualtersklassen: A (bis 1967), B (1968 bis 1994) und C (1995 bis 2020). Aus der Tabelle ergibt sich, dass die Wohnungen in älteren Häusern allgemein günstiger als in neueren Gebäuden sind.

Kleine Wohnungen kosten im Schnitt zwischen 5,93 und 9,78 Euro

Kleine Wohnungen bis unter 45 Quadratmeter kosten im Schnitt 5,93 Euro in der Baualtersklasse A. Die Spannbreite liegt zwischen 5,42 Euro und 6,48 Euro. In der Kategorie B werden durchschnittlich 9,78 Euro fällig, wobei sich die Preise zwischen 7,77 und 10,35 Euro bewegen. Allerdings wird im Mietspiegel betont, dass wegen einer geringen Zahl von Mietwerten in dieser Altersklasse die Zahlen nur eine bedingte Aussagekraft haben. Für die Baualtersklasse C gibt es dagegen keine Angaben.

Mietspiegel zeigt auch Kuriositäten

In der Größenordnung zwischen 45 bis unter 65 Quadratmeter liegen die Mietpreise in der Baualtersklasse A im Schnitt bis 6,37 Euro (5,33 bis 7,86 Euro), in der Klasse B bei 7,39 Euro (5,55 bis 9,98) und in der Klasse C bei 8,04 Euro (7,65 bis 8,24 Euro), wobei in C die Werte wieder nur eine geringere Aussagekraft wegen einer geringen Zahl von Mietwerten haben.

Damit sind die Preise in der zweitkleinsten Wohnungsgröße teurer als in der Größenordnung von 65 bis unter 85 Quadratmeter. In dieser Kategorie liegt der Quadratmeterpreis bei 6,25 Euro (5,30 bis 7,56) bei der Baualtersklasse A, bei 6,05 Euro (5,50 bis 7,03) in Klasse B und 8,10 Euro (6,60 bis 10) in der erneut als nur bedingt aussagekräftig eingestuften Klasse C.

Für große Wohnungen ist die Aussagekraft gering

Bei Wohnungsgrößen von 85 Quadratmetern und mehr liegen die durchschnittlichen Preise bei 6 Euro (4,88 bis 7,35) in der Baualtersklasse A, bei 6,26 Euro (5,39 bis 7,61) in der Altersklasse B und bei 7,73 Euro (6,40 bis 9,80) in der Kategorie C. Allerdings haben die Altersklassen A und C wegen einer geringeren Anzahl von Mietwerten nur eine bedingte Aussagekraft.

Rolf Hackbarth übernimmt stellvertretenden Vorsitz

Darüber hinaus sei bei der ersten Sitzung des AOS in der neuen Wahlperiode der Letteraner Rolf Hackbarth (SPD) zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden, berichtet Papsch.

Von Thomas Tschörner