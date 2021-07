Lohnde

Freitagmorgen, 7 Uhr. Der Himmel ist bewölkt, es ist windstill und das Motorschiff „Leine“ liegt ruhig im Hafen. Schiffsführer Wolfgang Heikens (53) und seine Kollegen sind bereits seit einer halben Stunde im Einsatz. Jeden Morgen führt der erste Weg des Schiffsführers in das Büro des Außenbezirks des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Mittellandkanal/Elbeseitenkanal. Dort holt sich Heikens seinen Arbeitsauftrag ab, auch heute. „Wir fahren zur Kanalüberführung Kilometer 151,7, dort macht die Kolonne Wartungsarbeiten“, berichtet er. Bei diesem sogenannte offenem Düker zwischen Lohnde und Seelze überquert der Mittellandkanal die Leine.

Arbeitsplatz des Schiffsführer Wolfgang Heikens. Quelle: Heike Baake

Einsatz zu Wartungsarbeiten

Und dann heißt es auch schon „Leinen los“, Motorgeräusche ertönen, der Fahrhebel liegt sicher in Heikens Hand, das Schiff legt ab. „Das typische Steuerrad gibt es heute gar nicht mehr“, sagt der Schiffsführer. Insgesamt sieht Heikens Arbeitsplatz auch eher modern aus. Funkgeräte, Echolot und zwei Radarpiloten, die über den Schiffsverkehr im jeweiligen Kanalverlauf sowie über die Wasserstraße direkt vor dem Schiff informieren, Maschinenüberwachungssysteme wie Wendekreis- und Ruderkreisanzeige oder ein GPS-Kompass ermöglichen dem Schiffsführer eine sichere Fahrt. Für etwas heimelige Atmosphäre hat Heikens in seinem Steuerhaus mit zwei Grünpflanzen gesorgt. Neben ihnen dekoriert auch eine kleine weiße Plastikente mit gelben Helm die Ablagefläche über den Bordinstrumenten am Fenster.

Langsam nähert sich Heikens mit seinem Schiff dem Schwimmgreifer, den er mit Besatzung zum Einsatzort bringen muss. Nur leicht ist das Andocken zu spüren. Nun ist die Sicht des Schiffsführers durch einen gelben Greifer und einen grauen großen Ausleger versperrt. Heikens manövriert die „Leine“ nun mithilfe einer Kamera und den Übertragungen auf einen Bildschirm. Immer wieder sind über Funk Meldungen von anderen Schiffen zu hören, auch auf Niederländisch. „Wenn ein Schiff ein anderes überholen will, informiert es darüber“, erklärt Heikens. Per Radarpilot kann er auf einem Bildschirm sehen, wo sich weitere Schiffe befinden. Hin und wieder hebt er die Hand und grüßt vorbeiziehende Schiffsführer. Das sei so üblich, informiert er.

Zur Galerie Schiffsführer Wolfgang Heikens ist das ganze Jahr im Einsatz. Seine Einsatzorte und Aufgaben ändern sich täglich. Dabei setzt er sich besonders für die Ausbildung der Binnenschiffer ein.

Mit Metallkorb in die Tiefe

Nach rund zehn Minuten Fahrtzeit ist das Ziel erreicht. Sicher legt Heikens den Schwimmgreifer mit dem Motorschiff „Leine“ an. „Nimm den grünen Tampen“, ruft er seinem Auszubildenden zu. Poller dienen zur doppelten Sicherung, damit das Schiff festliegt und wenig Bewegungsspielraum hat. Auf dem Greifer kommen nun Heikens Kollegen zum Einsatz, nehmen ihre Positionen ein und ziehen sich ihre Sicherheitsgurte zusätzlich zu den Schwimmwesten an. „Ihr müsst den Korb ganz langsam runterlassen“, werden sie von Heikens über Funk informiert.

Auszubildender Fabian Steinecke im Einsatz auf dem Schwimmgreifer. Quelle: Heike Baake

Der an dem Kran hängende rote Arbeitskorb mit dem Kollegen ist dann auch für nur einen kurzen Moment vom Steuerhaus aus zu sehen, dann wird hinter einer Absperrung nach unten abgesenkt. „Die einzelnen Felder der Kanalüberführung werden jetzt von Staub, Dreck und sonstigen durch Hochwasser verursachten Ablagerungen befreit“, berichtet Heikens. Das sei eine Voraussetzung für die Inspektionen, die alle sechs Jahre durchgeführt werden. Die nächste stehe im November an, verrät er.

Blick in den Maschinenraum

Für den Schiffsführer wird es jetzt ruhig. Heikens Aufgabe ist die Überführung des Schwimmgreifers zum Einsatzort, jetzt heißt es für ihn abwarten. „Entweder bleibe ich hier, aber es ist auch gut möglich, dass ich einen anderen Auftrag bekomme, dann lasse ich den Greifer mit Besatzung hier und komme wieder“, erklärt er. Die Zeit kann Heikens nutzen und einen Blick in den Maschinenraum werfen. Der liegt im hinteren Teil des Schiffes. Mit einem Spezialwerkzeug öffnet er dazu die beiden schweren Bodenplatten, die sich mit einer gelben Umrandung vom grünen Schiffsboden abheben. Ein prüfender Blicks offenbart dem Schiffsführer, dass alles in Ordnung ist. Im Bug des Schiffes führt eine Treppe in eine kleine Küche. Das Bullauge ist rechts und links umgeben von dunklen Holzschränken und Regalen mit bunten Kaffeetassen, Kühlschrank, Zwei-Platten-Herd und eine Spüle stehen den Mitarbeitern dort zur Verfügung. Und im Heck der „Leine“ führen die Stufen hinunter zu einem Aufenthaltsraum. Dort gibt es sogar einen Beamer für Schulungen.

90 Prozent seiner Arbeitszeit verbringt Heikens auf dem Schiff „Leine“. Mit ihr war er auch schon in Berlin, um die Maschine austauschen zu lassen. Und im Winter, so berichtet er, habe er auch schon Einsätze mit dem Eisbrecher auf der Weser gehabt.

Wasserleichen bergen

Heikens und seine Kollegen haben ein umfangreiches Aufgabengebiet, zu denen ebenfalls Vermessungen gehören, um Hindernisse im Wasser zu finden. „Ablagerungen in den Schlammtiefen können wir digital auf dem Monitor sehen“, erklärt er. Auch für das Ufer seien sie zuständig, kümmerten sich um Böschung und Damm. Er habe auch Blaulicht an Bord, um Strom- und schifffahrtspolizeiliche Aufgaben auszuführen. Immerhin gehörte auch schon die Bergung von drei Wasserleichen zu Heikens Berufsalltag.

Sein Herz schlägt aber ganz besonders für die Ausbildung der Binnenschiffer. Seit 2005 bildet Heikens aus. Sein derzeitiger Auszubildender Fabian Steinecke ist bereits der achte Binnenschiffer, der drei Jahre unter seiner Leitung lernt. Er selbst habe nach seiner Ausbildung bei einem Unternehmen mit 20 Schiffen gearbeitet und war in ganz Europa unterwegs.

Drei Fragen an Schiffsführer Wolfgang Heikens Warum leben Sie in Seelze? Weil meine Familie hier wohnt und meine Arbeitsstätte hier ist. Ich bin in Leer, Ostfriesland, geboren und bin seit 1995 hier in dieser Region zuhause. Was gefällt Ihnen hier in der Stadt? Seelze ist eine relativ grüne Stadt, das finde ich sehr schön. Dass man in kurzer Zeit in Hannover ist, gefällt mir besonders gut. Was würden Sie verbessern? Ich bin hier relativ zufrieden und wüsste gar nicht, was sich aus meiner Sicht verbessern könnte.

Seit 1993 ist er beim Wasserschifffahrtsamt beschäftigt. Heikens ist glücklich mit seinem Beruf. Für ihn sei jeder Tag schön, er gehe gern zur Arbeit. „Ein Schiff fahren, auf dem Wasser sein – das ist mein Leben“, sagt er.

Von Heike Baake