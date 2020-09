Seelze

Das Modern Sound[s] Orchestra (MSO) Seelze ist zurück auf der Bühne: Musik unter freiem Himmel hieß es am Sonnabend im Innenhof der Geschwister-Scholl-Schule, acht Monate nach den letzten öffentlichen Auftritten vor Corona.

Dass hier gerade eine Durststrecke zu Ende geht, ließ sich an der Spielfreude der jungen Musiker um ihren Dirigenten Henning Klingemann abhören. Sie präsentierten einen unterhaltsamen Mix aus Pop, Jazz und konzertanter Sinfonik. Klingemann freute sich, seit Mitte Juli überhaupt wieder mit seinen Schützlingen im „Mannschaftstraining“ proben zu können. 100 Zuhörer genossen den Auftritt. Sie hatten sich vorher registrieren lassen.

So viel Abstand ist für die Musiker höchst ungewohnt. Quelle: privat

Mehr Konzentration auf den Dirigenten

Das weit auseinander gezogene Orchester war für das Auditorium und für die Musiker selbst eine Umstellung. Augenzwinkernd stellte Klingemann die Herausforderung dar: Bei diesen Abständen könne sich keiner auf seinen Vor-, Hinter- oder Nebenspieler verlassen. „Da muss man sich mehr als sonst auf mein Dirigat konzentrieren“, sagte Klingemann.

Dass das Zusammenspiel und die Einsätze aber ebenso gut gelangen wie die musikalische Balance, machte ihn stolz auf seine 50 Musiker. Sie setzten ihrem Publikum Ohrwürmer in die Köpfe: „Thriller“ von Michael Jackson, Medleys von Queen und Songs der Neuen Deutschen Welle füllten einen Großteil des Programms. Im Bereich Jazz kamen die Solisten an Trompete und Saxofon zur Geltung. Als Elemente aus der Sinfonik hatte Klingemann Partien aus Leonard Bernsteins „ West Side Story“ und Melodien von George Gershwin aus „Rhapsodie in Blue“, „An American in Paris“ und der „Cuban Overture“ ins Repertoire genommen. Und als das Publikum am Ende stehend applaudierte, verabschiedete sich das MSO mit dem „Einzug der Gladiatoren“ von seinem Premieren-Publikum nach der Pandemie-Pause.

Neujahrskonzert als Livestream?

Wie Klingemann das beliebte Neujahrskonzert auf die Bühne bringen kann, weiß er noch nicht. Im Moment plant das Orchester einen Livestream im Internet. Das MSO informiert in der Presse, auf seiner Homepage www.m-s-o.de, im Newsletter und im Facebook-Kanal, sobald es dazu Neuigkeiten gibt.

Von Markus Holz