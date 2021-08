Seelze

Ein musikalischer Ausflug nach Italien erwartet die Besucher des MuSe-Konzerts am Sonntag, 22. August, in der St. Martinskirche. Los geht’s um 17 Uhr. Mit dem Titel „Genuß Italien“ präsentiert der japanische Pianist Moto Harada sein Programm mit Kompositionen von Domenico Cimarosa, Domenico Scarlatti und Ludovico Einaudi. Außerdem will er zwei venezianische Gondellieder von Felix Mendelssohn Bartholdy auf dem Festivalflügel spielen. Dabei wird Haradas sanfte Klaviermusik mit großformatigen Italien-Bildern untermalt. Sizilianische Impressionen, seltene und beeindruckende Aufnahmen von Landschaften, Ortschaften, Menschen und Bräuchen versprechen einen Konzertgenuss und versetzen die Besucher in die Welt Siziliens und Kultur Italiens.

Urgestein der Muse spielt zum 22.Mal

Moto Harada ist kein Unbekannter in Seelze und dürfte den MuSe-Fans hinlänglich bekannt sein. Bereist zum 22. Mal in Folge ist der japanische Komponist ein fester Bestandteil des Festivals. Im vergangenen Jahr, als die Muse-Macher Robert Leschik und Christoph Slaby sich wegen Corona dazu entschlossen hatten, das Musikfestival abzusagen, war Moto Harada derjenige, der das einzige Ersatzkonzert auf dem Platz vor dem Alten Krug unter freiem Himmel gespielt hat.

Konzerte auch in Rundfunk und Fernsehen

Harada studierte zunächst Musik und Musikpädagogik an der Tokyo National University of Fine Arts and Music. Weitere Studien folgten 1980 an der staatlichen Musikhochschule Wien und 1982 in New York, wo er bei Jacob Lateiner, Professor an der Juilliard School, Unterricht nahm. Eine Einladung der polnischen Regierung ermöglichte ihm ab 1983 ein zweijähriges Studium an der Musikakademie Warschau bei Regina Smendzianka. Harada gab zahlreiche Konzerte und war auch im Rundfunk und Fernsehen zu hören und zu sehen. Als Stipendiat von Rotary International kam er schließlich nach Deutschland und absolvierte das Konzertexamen bei Professor Karl-Heinz Kämmerling an der Musikhochschule Hannover.

Von Sandra Remmer