Seelze

„Himmlische Sphärenmusik – das Paradies zum Null-Tarif“: Mit diesem Motto hat das Streichquartett Bondarenko das achte Konzert des Musikfestivals Seelze (MuSe) in der St.-Martinskirche bestritten. Am Ende konnten die Besucherinnen und Besucher selbst entscheiden, wie viel ihnen ihr Besuch wert war und so den Preis für ihre Konzertkarte bestimmen. „Damit unterstützen sie die Idee eines solidarischen Konzerttickets“, erklärte Werner Brzuska, der an diesem Abend die Rolle des Moderators übernommen hatte.

Musiker haben sich 2004 gefunden

Das Quartett, welches 2004 gegründet wurde, besteht aus vier Berufsmusikern: Alexander Bondarenko und Jonas Hartke an den Violinen, Wolfgang Volpers an der Viola und Chun Yin Pang am Violoncello. Bondarenko, der Namensgeber des Quartetts, absolvierte sein Studium in der Ukraine und in Russland. 20 Jahre lang gab er Konzerte im europäischen Raum und war Mitglied des Rachmaninoff-Quartetts. Seit der Gründung des Bondarenko Quartetts lebt er in Hildesheim und arbeitet am Stadttheater Hildesheim. Er ist zudem Konzertmeister des Orchesters St. Lamberti, erste Violine des Streichquartetts sowie Solist und Leiter des Vivaldi Collegiums.

Sichtbar viel Liebe zur Musik

„Das Streichquartett ist die wohl wichtigste Gattung der Kammermusik. Die Gattung erlebte ihre Blüte während der Wiener Klassik und der frühen Romantik“, erklärte Brzuska, der das Publikum mit Hintergrundinformationen zu den sechs Stücken versorgte. Christoph Slaby, der mit Robert Leschik das Festival organisiert, unterlegte das gelungene Konzert mit passenden Bildern, die auf einer Leinwand gezeigt wurden.

Leidenschaftlich und mit sichtbar viel Liebe zur Musik verzauberten die vier Musiker das Publikum in St. Martin und wählten für den Auftakt das D-Dur Quartett von Wolfgang Amadeus Mozart. Es folgte das a-Moll Quartett von Felix Mendelssohn Bartholdy aus dem Jahre 1827, welches Brzuska als „anmutig, wehmütig und farbenfroh“ beschrieb. Der Komponist, der bereits mit zwölf Jahren erste Werke vorlegte, habe mit 18 Jahren aus Liebe zu einer Frau das Streichquartett in Es-Dur geschrieben. „In dieses Stück webte er all seine Gefühle ein. Der Dame ist allerdings nicht einmal klar gewesen, dass ihr eines der schönsten Stücke gewidmet war“, sagte Brzuska.

Zugabe erfreut das Publikum

Neben einem Stück von Ludwig van Beethoven spielte das Bondarenko Quartett das erste bedeutende Streichquartett der russischen Musik: das D-Dur Quartett von Pjotr Tschaikowsky, das im Jahre 1871 seine Uraufführung in Moskau hatte. Das Publikum lauschte andächtig den Klängen der Streicher, geprägt von kompakten Akkorden im schwungvollen Neunachteltakt im ersten Satz. Die Freude war groß, als eine Zugabe angekündigt wurde.

Von Luca Wiggers