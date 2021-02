Seelze

Bei der Abfuhr von Leichtverpackungen durch den privaten Entsorgungsdienstleister Remondis sowie bei der Müll- und Wertstoffabholung durch die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) kann es in dieser Woche zu Verzögerungen der Touren kommen. Das berichtet Stadtsprecher Carsten Fricke. Grund dafür ist die vorhergesagte Wetterlage mit starkem Schneefall bis zu 20 Zentimeter, Sturmböen und Temperaturen bis minus 15 Grad Celsius.

Notfallplan wird erarbeitet

„Angesichts der massiven Unwetterwarnung arbeiten wir aktuell an einem Notfallplan“, sagt Remondis-Niederlassungsleiter Dieter Opara. Aus Fürsorgepflicht seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, keine Gefahren einzugehen und im Extremfall sogar die Touren abzubrechen.

Remondis bitte alle Bürgerinnen und Bürger, die gelben Säcke erst am Abfuhrtag pünktlich bis 7 Uhr bereitzustellen und gegen ein Wegwehen zu sichern, sagte Fricke. Gelbe Säcke, die bereits am Vorabend herausgestellt werden, bergen die Gefahr, durch Sturmböen auf Straßen oder Fahrbahnen geweht zu werden. Darüber hinaus können sie bei einem frühzeitigen Herausstellen so stark mit Neuschnee bedeckt werden, dass sie von den Abfuhrteams nicht mehr zu erkennen sind.

Mitarbeit der Bürger erwünscht

Remondis bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, das Touren, die nicht oder nicht vollständig gefahren werden, nicht nachgeholt werden können. Schließlich können die Wetterlage die gesamte Woche über anhalten. „Gelbe Säcke, die aus welchen Gründen auch immer, nicht angefahren werden, müssen dann bis zum nächsten regulären Abfuhrtermin wieder hereingeholt werden“, sagt Opara.

Gleiches gilt für die Müll- und die Wertstoffabholung durch Aha. „Angesichts dieser Unwetterwarnung appellieren wir an die Menschen in der Region Hannover, die Zugänge zu den Mülltonnen schnee- und eisfrei zu halten sowie die Abfälle nicht zu früh rauszustellen“, sagt Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz. Aha bittet darum, die Tonnen und Säcke bei nicht erfolgter Abfuhr auf ihr Grundstück zu holen. Die Abfälle und Wertstoffe nehmen die Aha-Beschäftigten bei der nächsten regulären Abholung mit. Mögliche Mehrmengen können Anwohner in diesem Fall neben den regulären Müll stellen.

Feuchte Abfälle einwickeln

Schnee und Kälte können auch bei der Leerung der Tonnen zu Problemen bei der Müllabfuhr führen, denn bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt können feuchte Abfälle an den Innenwänden der Mülltonnen festfrieren. Allen Tonnennutzerinnen und Nutzern empfiehlt Aha daher, den Boden der Behälter mit Pappe oder mit einigen Lagen Zeitungspapier auszulegen. Sehr feuchte Abfälle sollten in Zeitungspapier eingewickelt werden, bevor sie in der Tonne landen – dies gilt insbesondere für Bioabfälle.

Von Heike Baake