Seelze

Noch bis in die zweite Januarwoche hinein können die Restmüllsäcke für das Jahr 2021 für die Abfallentsorgung genutzt werden. Wer noch welche benötigt, kann diese bei Rolf Zikowsky von Rilling & Partner abholen, der auch in diesem Jahr seine Geschäftsräume wieder für die Müllsackbörse der Bürgerstiftung zur Verfügung gestellt hat.

„Es ist wie jedes Jahr. Erst gibt eine zu große Nachfrage, dann ein großes Angebot. Und manchem fällt gerade noch einen Tag vor Silvester ein, dass der letzte Müllsack verbraucht wurde, aber noch Müll da ist“, sagt Zikowsky.

Rund 600 Euro im Spendentopf

Die Restmüllsäcke können zu den normalen Geschäftszeiten bei Rilling & Partner abgeholt werden. Es wird um eine Spende in die Kasse der Bürgerstiftung gebeten. Mehr als 600 Euro sind bereits in die Spardose geflossen, und Zikowsky hofft, diesen Betrag auf der Zielgeraden noch erhöhen zu können. Mit den Spenden will die Bürgerstiftung die Bildung junger Seelzerinnen und Seelzer fördern.

Von Sandra Remmer