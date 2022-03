Döteberg

Rund 50 Dötebergerinnen und Döteberger jeden Alters haben mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr ihren Heimatort aufgeräumt und von Schmutz und Unrat befreit. Mit einer positiven Erkenntnis. „Es gab erfreulich wenig Müll“, fasste Feuerswehrsprecherin Isa Rudolf im Anschluss an die Aktion zusammen. Die meisten achtlos weggeworfenen Dinge fanden die freiwilligen Helfer am Kirchbuschweg in Richtung Seelze-Süd. Dort entdeckten sie auch die beiden größten Funde, nämlich ein komplettes Autorad sowie ein Regal. Im Anschluss an die gemeinsame Aufräumaktion folgten alle Helfer der Einladung von Ortsvorsteher Robert Kreimeyer, den Tag mit Hotdogs und Getränken ausklingen zu lassen.

Jugendliche finden 14 Autoreifen in Gümmer

Auch in Almhorst, Gümmer, Letter und Kirchwehren haben sich verschiedene Vereine, Freiwillige und Jugendfeuerwehren an einer Müllsammelaktion beteiligt und dabei insgesamt 1100 Kilogramm Müll in allen vier Ortsteilen zusammengetragen. Den spektakulärsten Fund machten dabei Jugendliche in Gümmer, die in einem Waldstück 14 Autoreifen inklusive Felgen fanden, teilt Sven Jäger von der Feuerwehr Velber mit.