MuSe zählt mehr als 1200 Besucher

Seelze

Nach der MuSe ist vor der MuSe – und so verkündete MuSe-Macher Christoph Slaby dem Publikum am Sonnabend schon den Termin für das Musikfestival im nächsten Jahr: Vom 1. bis 15. Juli 2019 kommen Musikliebhaber in Seelze bei unterschiedlichen Konzerten an verschiedenen Orten voll auf ihre Kosten.

Harfe und Orgel flirten

Mehr als 80 Zuschauer waren am Sonnabendabend zum letzten Konzert der Reihe in diesem Jahr in die Dreifaltigkeitskirche gekommen. Sie wurden Zeugen eines sehr besonderen Klangerlebnisses. Zum Motto „Die Seele baumeln lassen“ zelebrierte das Ehepaar Isabelle Lagors und Christian Ott das harmonische Zusammenspiel von Harfe und Orgel. Mit Werken von Jules Massenet, Charles Marie Widor, Claude Debussy und Richard Wagner versetzten die französischen Spitzenmusiker ihr Publikum in einen Zustand tiefer Entspannung und des Entzückens. Mit Blicken zu ihrem Mann auf der Orgelempore stimmte Isabelle Lagors den richtigen Einsatz ab. Das Spiel der beiden Instrumente erinnerte an den Flirt eines Liebespaares. Aber nicht nur gemeinsame Duette, auch ansprechende Soli sorgten für ein applaudierendes Publikum.

Karten reichen nicht aus

„Wir haben mehr als 80 Gäste, damit haben wir nicht gerechnet“, sagte Robert Leschik, der wie stets die Gäste am Eingang in Empfang nahm. 65 Karten hatte er ausgedruckt, danach musste er per Strichliste arbeiten. „Eine Frau ist den beiden sogar aus Paris gefolgt, um sie hier bei uns spielen zu hören“, erzählte Leschik.

Künstler sollen sich wohlfühlen

Nicht nur das Publikum, sondern auch die Künstler selbst sollen sich in Seelze wohlfühlen. Daran ist Robert Leschik und Christoph Slaby sehr gelegen. Und dafür lassen sich die beiden eine Menge einfallen. So wurden Isabelle Lagors und Christian Ott am Freitagabend persönlich von Christoph Slaby in Empfang genommen, bevor am Sonnabend eine Stadtführung in Hannover mit Besichtigung der Marktkirche inklusive ihrer imposanten Orgel auf dem Programm stand. „Die Künstler wissen das zu schätzen“, sagt Slaby aus Erfahrung. Die Jazzgruppe „Klazz Brothers“ lobte zum Beispiel die Atmosphäre und das Ambiente auf dem Gut Dunau, das zum ersten Mal als Bühne für die MuSe diente. „Sie treten nur an Orten auf, an denen sie wirklich spielen wollen“, betont Slaby. „Es ist für mich persönlich eine Ehre, wenn eine Spitzentruppe von Weltruhm so etwas sagt.“

MuSe zählt mehr als 1200 Besucher

Am Ende der 20. MuSe sind Slaby und Leschik mehr als zufrieden. „So eine Spitzenklasse haben wir noch nie gehabt“, sagen sie über die engagierten Künstler. Alle seien hervorragend in ihrem Fach, stilistisch aber sehr unterschiedlich und daher nicht zu vergleichen. Dafür, dass sie ihren Fans im 20. MuSe-Jahr so Herausragendes präsentieren konnten, mussten die Organisatoren tiefer als gewöhnlich in die Tasche greifen. Aber wert sei es das allemal gewesen. „Wir wollen zeigen, dass klassische Musik gut schmecken kann“, sagt Slaby. Mehr als 1200 Besucher seien ein schöner Beweis dafür, dass dieser Plan aufgegangen ist.

Von Sandra Remmer