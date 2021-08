Seelze

Das Musikfestival Seelze (MuSe) endet am Sonnabend, 28. August, in der Kirche St. Martin mit einem Konzert des Bundesjugendzupforchesters, das aus 40 Musikerinnen und Musikern im Alter von 15 bis 30 Jahren besteht. Unter Leitung von Lisa Hummel präsentiert das Orchester auf Mandolinen, Gitarren und Kontrabässen ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm, das zusätzlich als Livestream übertragen wird – so kündigt es Christoph Slaby an, der mit Robert Leschik das Festival organisiert. Beginn ist um 19 Uhr.

Solistin ist Kerstin Draken

Das Bundesjugendzupforchester hält sich derzeit in der Nähe der Obentrautstadt auf und probt seit Montag bis einschließlich Sonntag in der Jugendherberge Mardorf am Steinhuder Meer. Bei dem Konzert in Seelze tritt als Solistin Kerstin Draken (Mandoline) auf. Sie erhielt die Höchstpunktzahl und einen ersten Preis beim diesjährigen Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ und den Sonderpreis des Bundesjugendzupforchesters – die Einladung zur Probenphase sowie das Spielen eines Solos.

Alle Konzerte sind gespielt worden

Mit dem Konzert des Bundesjugendzupforchesters geht das zweite Musikfestival unter Corona-Bedingungen zu Ende. Im vergangenen Jahr war MuSe bis auf ein „Mini-Festival“ mit Moto Harada, der an einem Sonnabend drei kleine Open-Air-Klavierkonzerte vor dem Alten Krug gab, nahezu komplett ausgefallen. In diesem Jahr läuft das Programm wie geplant. Während die ersten fünf Konzerte lediglich als Livestream im Internet verfolgt werden konnten, war ab dem sechsten Konzert das Publikum in begrenzter Zahl wieder vor Ort zugelassen.

Nur 80 Zuhörer sind zugelassen

Karten für das Konzert des Bundesjugendzupforchesters sind kostenfrei bei Petri & Waller an der Hannoverschen Straße 13 a erhältlich. Auch an der Abendkasse gibt es die Karten, die zum Einlass berechtigen. Wegen der Covid-Beschränkungen dürfen 80 Plätze in der Kirche belegt werden.

Von Thomas Tschörner