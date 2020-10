Hannover

Eine 34-jährige Frau, Mutter von zwei Kindern, ist am Donnerstag wegen Ladendiebstahls zu einer Bewährungsstrafe von drei Monaten verurteilt worden. Außerdem muss die bereits mehrfach vorbestrafte Valentina G. 50 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Bei der Tat in einem Seelzer Drogeriemarkt anwesend waren auch ihre 24 Jahre alte Schwester, die mit einer Einstellung des Verfahrens davonkam, sowie der neunjährige Sohn von Valentina G.

Amtsrichter Michael Stüber sah es als nicht bewiesen an, dass die Diebin den Jungen – wie zwei Verkäuferinnen aussagten – tatsächlich animiert hatte, „Schmiere zu stehen“ oder absichtlich mit Schreien und Heulen Theater zu machen. Aber es sei schon schlimm genug, so der Richter, dass sich die Mutter nicht scheue, vor den Augen ihres minderjährigen Kindes zu stehlen.

Anzeige

Beute im Wert von rund 50 Euro

Die Tat ereignete sich am 19. November 2019 zur Mittagszeit, das Diebesgut bestand aus Parfum und Kosmetikartikeln im Wert von rund 50 Euro. Eine Kundin hatte eine Auszubildende in der Rossmann-Filiale darauf aufmerksam gemacht, dass Valentina G. Gegenstände in ihre Jacke steckte. Daraufhin nahmen zwei Verkäuferinnen die 34-Jährige ins Visier, beobachteten sie auch über die Deckenspiegel.

„Der Junge hat aufgepasst, dass keiner guckt“, sagte eine Angestellte im Zeugenstand aus. Als der Neunjährige bemerkt habe, dass die Frauen unter Beobachtung standen, habe er diese gewarnt – woraufhin Valentina G. das Diebesgut in benachbarten Regalen deponiert habe. Später entdeckten Personal und Polizei auch Leerverpackungen und abgerissene Sicherungsetiketten zwischen anderen Produkten. Im Büro der Filialleiterin schimpfte die Mutter herum, schleuderte sogar einen Bürostuhl durch den Raum. Der Junge habe auf Geheiß seiner Mutter ein großes Geschrei veranstaltet, berichtete die Auszubildende. „Und mich hat der Junge am Schluss gefragt, ob er nun ins Heim müsse“, erinnerte sich ein Polizeibeamter.

„Null Einsicht“

Die 24-jährige Schwester, bislang nicht vorbestraft, behauptete, nichts von dem Diebstahl gewusst oder mitbekommen zu haben. Da ihr das Gegenteil nicht zu beweisen war, entschied der Richter auf Antrag des Staatsanwalts, das Verfahren gegen die als Servicekraft arbeitende Frau einzustellen. Ihre ältere Schwester, bereits um die zehn Mal wegen Diebstahlsdelikten und Schwarzfahrens verurteilt, zeigte trotz der eindeutigen Beweislage keinerlei echte Reue. Die Hartz-IV-Empfängerin aus Seelze legte ein nur halbherziges Geständnis ab und suchte bis zum Schluss ständig nach Ausflüchten für ihre Tat.

Richter Stüber bescheinigte der Angeklagten, dass sie „null Einsicht“ gezeigt habe. Umso eindringlicher war seine Warnung, dass sich Valentina G. die nächsten drei Jahre während ihrer Bewährungszeit nichts zuschulden kommen lassen dürfe – sonst müsse sie die dreimonatige Haftstrafe absitzen. Riskant könnte für die Mehrfachstraftäterin werden, dass sie laut Aussage einer Rossmann-Verkäuferin immer wieder gegen das gegen sie verhängte Hausverbot verstößt. Wird dies das nächste Mal angezeigt, könnte die 34-Jährige schneller mit einer Gefängniszelle Bekanntschaft machen als ihr lieb ist.

Von Michael Zgoll