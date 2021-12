Seelze

Die Kooperation zwischen dem Verein Nachbarschaft-aktiv-Letter und der Stadt Seelze trägt Früchte. 300 selbst gestrickte Babymützchen konnte die Vereinsvorsitzende Gisela Brandtner an das städtische Familienservicebüro übergeben und als Gegenleistung dafür 400 Euro in Empfang nehmen. Für die Vereinskasse ist diese Summe jedoch nicht gedacht, sondern unterstützt als Spende sowohl die Sprachlernklasse als auch die Bibliothek im Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) in Letter.

Bücher für die Sprachlernklasse

Anne Knop, Lehrerin der Sprachlernklasse, freute sich gleich über mehrere Pakete und Päckchen, die sie aus den Händen von Brandtner entgegen nehmen konnte. Darin enthalten: Bücher zu unterschiedlichen Themen, auf einem sprachlichen Niveau, das die Schülerinnen und Schüler der Sprachlernklasse verstehen und lesen können. „Es ist schwer, geeignete Literatur für diese Altersklasse zu finden. Der Markt bietet da kaum etwas“, schildert Knop ihre Erfahrung. Zwischen 11 und 16 Jahren sind die Schülerinnen und Schüler in der Sprachlernklasse alt – ein Alter, in dem Kinderbücher nicht mehr gelesen werden. Bücher, in denen es um Jugendthemen geht, sind sprachlich zu schwer. In dem Bücherpaket vom Nachbarschaftsverein sind nun geeignete Bücher vorhanden. Knop möchte sie im Klassenzimmer in der Leseecke hinstellen, sodass die Jungen und Mädchen stets Zugriff darauf haben.

Stadt vergibt Folgeauftrag

„Wir haben das Projekt bereits im November 2019 gestartet. Durch Corona hat sich aber alles verschoben“, sagt Brandter, die bereits die nächste Lieferung von Babymützen für das Familienservicebüro dabei hatte. Denn weil das Projekt so erfolgreich angelaufen ist, hat die Stadt gleich einen Folgeauftrag vergeben. Für die Frauen des Nachbarschaftsvereins bedeutet das nun wieder Arbeit. „Aber es macht Spaß“, sagte Karin Darm, die das Muster für die Mützen entworfen hat. Etwa einen Abend benötigt sie, dann ist eine Mütze fertig. Jede von ihnen ist ein unverwechselbares Unikat, viele davon verziert mit Blümchen und Accessoires.

Willkommenspakete per Post

„Die Mützen ergänzen unser Willkommenspaket für alle Neugeborenen in Seelze“, sagt Stefan Oltsch, Leiter der Abteilung Soziale Dienste. Jedes neugeborene Baby in der Stadt bekommt von Mitarbeitern des Familienservicebüros eine Tüte überreicht, in denen neben einigen Ergänzungen zur Grundausstattung, Tipps und Adresse auch eine Babymütze enthalten ist. Seit Beginn der Pandemie kommen die Mitarbeiter allerdings nicht mehr persönlich vorbei, sondern das Paket werde mit der Post verschickt.

