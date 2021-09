Seelze

Die städtische Jugendpflege stellt ein breites Angebot für Kinder und Jugendliche auf die Beine. Dazu kommen Aktionen von Stadtbibliothek, Vereinen und anderen Organisationen. Damit werden aber längst nicht alle jungen Seelzerinnen und Seelzer erreicht – vor allem ältere Jugendliche werden oft nicht berücksichtigt.

Wir wollen wissen: Was wollen Sie für Jugendliche unternehmen, etwa mit neuen Angeboten und einer Verbesserung des Nahverkehrs nach Hannover?

Das sagt die SPD

„Die SPD Seelze möchte unter aktiver Beteiligung der jungen Menschen auf zwei Wegen politische Verbesserungen erreichen: Einerseits wollen wir die Jugendpflege in Seelze ausbauen. Auf der anderen Seite besetzen wir bewusst politische Themen, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen besonders wichtig sind. Hier haben vor allem die Themen Mobilität und Umwelt Priorität. Wir wollen das Seelzer Radwegenetz ausbauen und die Anbindung an die Rad(-schnell)wege der Nachbarkommunen sowie der Stadt Hannover sicherstellen. Ein Rufbus-Netz soll junge Menschen auch zu späteren Uhrzeiten sicher nach Hause bringen.“

Das sagt die CDU

„Die Jugendlichen in Seelze wissen selbst am besten, was sie in Seelze brauchen. Wir wollen nicht über, sondern mit den Jugendlichen über neue Angebote in unserer Stadt sprechen. Wir fordern gemeinsam mit unserem Bürgermeisterkandidaten Gerold Papsch einen Jugendrat für Seelze. Das stärkt nicht nur das gesellschaftliche Engagement, sondern bringt auch moderne Ideen. Gemeinsam mit den Jugendlichen in Gümmer setzen wir uns zum Beispiel für einen Mountainbike-Park ein. Eine wichtige Verbesserung für Jugendliche wird der Ausbau eines sicheren Radwegenetzes in und nach Seelze sein.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das sagen die Grünen

„Wir haben schon vor rund zehn Jahren einen Jugendrat beantragt. Immer haben die SPD und die CDU unsere Anträge abgelehnt. Es wirkt unglaubwürdig, wenn jetzt plötzlich der Bürgermeisterkandidat von der CDU dies fordert. Auch haben wir eine Skateranlage für Seelze durch unseren Antrag auf den Weg gebracht. Der öffentliche Personennahverkehr von und zu den Dörfern muss verbessert werden, damit auch abends und nachts Jugendliche die S-Bahn in Seelze und Letter erreichen können.“

Das sagt die AfD (ehemals Bürgerforum Seelze)

„Der Nahverkehr nach Hannover ist unseres Erachtens ausreichend, wobei es immer etwas zu verbessern gibt. Die Frage ist nur, für was das gut sein soll, wenn den Jugendlichen durch die Corona-Maßnahmen sowieso alles verboten wird. Auch werden wir uns massiv dafür einsetzen, dass die Massentests und das Masketragen an Schulen und Kindergärten, ohne jeglichen Nachweis einer Wirkung, sofort aufhören.“

Das sagt die FDP

„Die Bedürfnisse von Jugendlichen sind ebenso unterschiedlich wie in anderen Bevölkerungsgruppen. DIE Jugendlichen gibt es nicht! Mit der Einrichtung von Treffpunkten, Spiel- und Bolzplätzen wäre nur ein Teil der vermeintlichen Wünsche erfüllt. Die politischen Forderungen aller Parteien im Rat der Stadt Seelze, die Jugendlichen mehr anzuhören, war bislang nicht von Erfolg gekrönt, weil dieses Angebot von Jugendlichen nicht angenommen wurde. Aber die FDP und auch die anderen Parteien werden dieses Angebot zum Dialog weiterhin aufrecht erhalten.“

Das sagt Die Linke

„Die Linke setzt sich bundesweit ja schon seit Längerem für einen kostenlosen Nahverkehr ein. Davon würden auch Jugendliche profitieren. Zudem haben wir ein offenes Ohr für Schülervertretungen und Jugendinitiativen. Daher erhoffen wir uns einmal mehr eine aktive Schülervertretung im Ausschuss für Bildung und Freizeit. Diese ist viel wert, Projekte für Jugendliche in den Stadtrat zu tragen.“

Von Thomas Tschörner