Seelze

Für Senioren gibt es in der Obentrautstadt zwar diverse Einrichtungen und Aktivitäten. Dennoch sieht der gewählte Seniorenbeirat immer wieder Lücken und Verbesserungsmöglichkeiten, und auch in der Kommunalpolitik sind die älteren Seelzer ein Thema, etwa mit dem Wunsch nach altersgerechten Wohnungen in den Ortsteilen.

Wir wollen wissen: Wie wollen Sie die Angebote der Stadt für Senioren verbessern?

Das sagt die SPD

„Als SPD wollen wir unsere Seniorinnen und Senioren im Umgang mit digitalen Medien unterstützen und ihnen Behördengänge durch ein mobiles Bürgerbüro vor Ort erleichtern. Für den generationenübergreifenden Austausch wollen wir gemeinsame Treffpunkte aller Altersgruppen schaffen. Zudem teilen wir die Ansicht unseres Bürgermeisterkandidaten Alexander Masthoff, der mehr Engagement für seniorengerechte Wohnungen, stationäre Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen, ambulante soziale Dienste und Betreuungsmodelle für eine bessere Teilhabe unserer Senioren am örtlichen Geschehen fordert.“

Das sagt die CDU

„Wir sind den Senioren, die bereits so viel für uns geleistet haben, ganz besonders verpflichtet. Die Unterstützung von Musik- und Volkshochschule sowie zum Beispiel der Qualle ist für uns Programm. Die CDU setzt sich natürlich für seniorengerechtes Wohnen in allen Stadtteilen und für die Seniorentagesstätten ein. Zu unserem Gesamtkonzept gehört auch die Mobilität. Wir werden den Ausbau des ÖPNV weiter voranbringen und neue Formen der Mobilität ausprobieren. Besonders unterstützen wir den Vorschlag unseres Bürgermeisterkandidaten Gerold Papsch, ein mobiles Bürgerbüro einzurichten.“

Das sagen die Grünen

„Die Senioren werden in Seelze speziell durch den von ihnen gewählten Seniorenbeirat vertreten. Aber auch wir vertreten die Interessen der Senioren in unserer Politik in Gesprächen mit Bürgern und in Anträgen immer. Wir unterstützen auch alle Vereine, die spezielle Seniorenprogramme auflegen. Eine verbesserte Verkehrswegsituation, eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer, also auch der Senioren, fordern wir schon lange. Eine Verbesserung der Barrierefreiheit haben wir durch Anträge erreicht. Eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs ist wichtig.“

Das sagt die AfD (ehemals Bürgerforum Seelze)

„Es gibt die Kirche, Vereine, Sozialträger und Reiseveranstalter, die für die Senioren viele Angebote bereithalten. Wir wollen hoffen, dass die Angebote in Zukunft endlich wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Wichtig wäre aus unserer Sicht, dass das Rathaus wieder normal und ohne Termine frei zugänglich ist und der Terminzwang, zumal sehr kompliziert über das Internet zu ordern, wieder aufhört.“

Das sagt die FDP

„Die Sortierung in Senioren/Kinder und Jugendliche/Übrige ist nicht zielführend. Senioren sind nur zu einem sehr kleinen Teil gehandicapt. Sie haben ähnliche Probleme im Alltag wie der Rest der Bevölkerung – also Vorsicht vor Schubladendenken! Der Bereich, der vielen älteren Mitbürgern mehr Probleme als anderen bereitet, ist der Umgang mit der Digitalisierung. Verwaltungen und Unternehmen stellen zunehmend auf Online-Kommunikation um. Wer als Ältere oder Älterer hierbei keine Hilfe von Familie oder Bekannten erhält, ist hilflos. Vorschlag: Die Stadt Seelze richtet in jedem Stadtteil niederschwellig Digital-Supporter-Angebote für alle in Seelze lebenden Menschen – nicht nur für Senioren – ein. Dann wird digitalfernen Menschen eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht.“

Das sagt Die Linke

„Seelze scheint im Bereich Seniorenangebote bereits sehr gut aufgestellt. Hier sehen wir unseren Auftrag eher darin, dieses Level zu halten. Dies ist durch regelmäßigen Austausch mit Interessenvertretern wie dem Seniorenbeirat, Vereinen und Institutionen zu bewerkstelligen. Ansonsten setzen wir uns dafür ein, dass im Wohnungsneubau ausschließlich barrierefrei und rollstuhlgerecht geplant und gebaut wird, damit in Zukunft Pflegebedarf nicht mit einem Wohnungswechsel einhergeht.“

Von Thomas Tschörner