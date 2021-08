Seelze

Die Stadt baut nicht nur die weiterführenden Schulen aus und modernisiert sie, sondern auch die Grundschulen. Derzeit ist aber noch unklar, wie es für die westlichen Stadtteile weitergehen soll. Die Verwaltung sieht fünf Varianten für die sogenannte West-Grundschule: Neben der Möglichkeit des Baus einer vierzügigen Grundschule in Lohnde, Gümmer oder Dedensen wäre auch der Erhalt der einzügigen Grundschule in Dedensen und eine neu zu bauende dreizügige Grundschule in Lohnde oder Gümmer eine Option.

Wir wollen wissen: Wo sollte die neue West-Grundschule für die Stadtteile Dedensen, Gümmer und Lohnde gebaut werden?

Das sagt die SPD

Wir haben bereits zwei sehr gute Grundschulen, die bei Eltern und Kindern in Dedensen, Gümmer und Lohnde sehr beliebt sind und eine große Rolle im Leben der Orte spielen. Die Schul-AG des Rates beschäftigt sich damit, wie wir diese Angebote in Zukunft bei steigenden Schülerzahlen und dem Anspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten und ausbauen können. Dem Vorschlag der AG wollen wir nicht vorgreifen, stellen uns aber auf umfangreiche Baumaßnahmen ein. Eine Festlegung auf eine „West-Grundschule“ lehnen wir ab. Entscheidend für uns ist der Wunsch der Menschen in den Orten.

Das sagt die CDU

Der Rat der Stadt hat der Verwaltung den Auftrag gegeben, eine Standortanalyse für die West-Grundschule zu erstellen. Eine rein politische Antwort unsererseits würde der Arbeit der Verwaltung vorgreifen und wäre gegenüber der Verwaltung und ihre Arbeit eher kontraproduktiv und nicht wirklich fair. Grundsätzlich sprechen wir uns allerdings für einen Erhalt der Grundschule Dedensen aus. Zusätzlich könnten wir uns gut vorstellen, in Lohnde zum Beispiel am Ortsausgang in Richtung Gümmer eine West-Grundschule zu bauen. Dies würde die Schullandschaft in Seelze nachhaltig stärken.

Das sagen die Grünen

Das Thema Westgrundschule war schon Thema im Rat. Die Stadt Seelze wurde beauftragt, alle denkbaren Schulstandorte in den Stadtteilen Dedensen, Gümmer und Lohnde aufzubereiten, mögliche Standorte vorzulegen, die dafür nötige Infrastruktur zu erforschen, Kostenanalysen zu erstellen und die Anzahl der Schüler aus den Stadtteilen zu ermitteln. Dann wird der Rat darüber entscheiden. Eine Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt ist seriös nicht möglich.

Das sagt die AfD (ehemals Bürgerforum Seelze)

Es gibt zurzeit in jedem Ort eine eigene Grundschule, und so sollte es auch bleiben. Das tägliche Herumkutschieren kleiner Kinder lehnen wir ab. Modernisierungen der vorhandenen Gebäude oder auch Neubauten werden wir unterstützen. Jeder Standort ist mit einer vernünftigen Turnhalle auszustatten.

Das sagt die FDP

Durch die Politik ist bereits die Frage beantwortet worden, dass im Westbereich eine Grundschule gebaut werden soll. Die politische Diskussion über die möglichen Standorte ist noch nicht abgeschlossen. Aus Sicht der FDP sollte diese Schule verkehrsmäßig gut zu erreichen und auf sich verändernde Schülerzahlen ausgelegt sein. Um die meisten Optionen zu haben, sollten weitere Baugebiete in den Stadtteilen Gümmer, Lohnde, Dedensen derzeit zurückhaltend ausgewiesen werden.

Das sagt Die Linke

Das kommt vor allem auf die Bebauungspläne an. Wenn tatsächlich Lohnde und Gümmer weiter zusammenwachsen werden, ist der aktuelle Platz zwischen diesen Orten ideal. Doch gilt es hier auch, mit den Ortsräten das Für und Wider zu besprechen und einen Standort zu wählen, der sowohl für die Schulkinder als auch für den ÖPNV gut erreichbar ist. Hier besteht Die Linke auf keinen festen Standort, sondern möchte zusammen mit möglichst allen Beteiligten einen geeigneten Ort wählen.

Von Thomas Tschörner