Seelze

Der Stadtteil Letter ist besonders stark vom Verkehr belastet. Dies gilt vor allem für die Stöckener Straße, auf der es vor der Klappenburgbrücke häufig zu langen Staus kommt. Über die Situation wird seit Jahren diskutiert, eine Lösung ist aber trotz diverser Verbesserungsvorschläge bislang nicht in Sicht.

Wir wollen wissen: Was wollen Sie unternehmen, um Letter vom Verkehr zu entlasten?

Das sagt die SPD

„Eine bessere Ampelschaltung und Vorfahrt für Busse, damit diese ihren Fahrplan einhalten können, sind Maßnahmen, die man schnell umsetzen kann. Wir wollen außerdem darauf Einfluss nehmen, dass die Ortsdurchfahrt als Umleitungsstrecke von Navis nicht mehr vorgeschlagen wird. Als große Lösung muss aber schließlich die Umgehung durch den sogenannten Leinesprung wieder auf die Agenda. Diesen umzusetzen bedeutet allerdings einen Kraftakt, bei dem es gilt, viele Partner zu überzeugen. Die SPD arbeitet hier partnerschaftlich mit der Region und dem Land Niedersachsen zusammen.“

Das sagt die CDU

„Die CDU Seelze hat sich unbeirrt seit vielen Jahren für den sogenannten Leinesprung, also die Eckverbindung zwischen der B 6 und der B 441, ausgesprochen. Nur hiermit kann eine nachhaltige Entlastung erreicht werden. Wir werden uns dafür starkmachen, dass die Planungen hierfür endlich wieder begonnen werden. Im Rahmen der heute bestehenden Verkehrswege wäre zudem eine gewisse Entlastung durch eine optimierte Ampelschaltung an der Klappenburgbrücke vorstellbar. Parallel dazu müssen die Verkehrsströme durch Letter mit intelligenteren Ampelschaltungen optimiert werden.“

Das sagen die Grünen

„Die Verkehrsentlastung für Letter wäre dringend erforderlich. Sie kann nur zusammen mit der Stadt Hannover gelingen, da ein Großteil auf den Durchgangsverkehr aus Richtung Ahlem zur B 6 entfällt. Auch ist der Einfluss deshalb beschränkt, weil es sich um Landesstraßen handelt. Eine Verbesserung der Ampelschaltung Stöckener Straße/B 6 insbesondere für den abfließenden Verkehr aus Letter wäre hilfreich.“

Das sagt die AfD (ehemals Bürgerforum Seelze)

„Ich habe in meinem Archiv einen Zeitungsartikel von 1987 gefunden, in dem es um die Aufnahmekapazität der Stöckener Straße ging. Dabei wurde auch wieder die Idee des großen Leinesprungs dargestellt, der leider schon seit Ende der Siebzigerjahre von Möchtegern-Umweltschützern vereitelt worden ist. Es gibt mittelfristig nur die Möglichkeit, an der Klappenburgbrücke eine dritte und vierte Spur zu bauen, damit der Verkehr wenigstens abfließt und auch die Zeitverluste für die Letteraner aufhören.“

Das sagt die FDP

„Seit Jahren setzt sich die FDP mit konkreten Vorschlägen für eine Verkehrsentlastung in Letter im Bereich der Klöcknerstraße und Stöckener Straße ein. Das Echo aus den anderen Parteien im Stadtrat und der Stadtverwaltung war bislang verhaltend abwartend. Vorschlag A: Verkehrsvermeidung auf der B 441 durch Verkehrslenkung ab Ahlem über Heisterbergallee Richtung Harenberg führt zur Verkehrsentlastung Klöcknerstraße. Vorschlag B: Einrichtung einer zusätzlichen Abbiegespur auf der Klappenburgbrücke Richtung B 6, Hannover. Vorschlag C: Einbahnstraßenregelung ab Letter, Möllerkamp – Porschestraße – Hirtenweg im Uhrzeigersinn zur Vermeidung der Verkehrsgefährdung durch entgegenkommende Fahrzeuge bei der bisherigen Parkregelung.“

Das sagt Die Linke

„Zur Entlastung Letters vom Pendlerverkehr schlägt Die Linke den Bau einer U-Bahn vor! Ein entsprechender Entwurf wurde auf der Homepage von Dirk Tegtmeyer, Spitzenkandidat der Linken für den Wahlbereich Seelze zur Regionsversammlung, veröffentlicht. Eine U-Bahn ist die beste Möglichkeit, nicht nur Letter, sondern auch die neue Wasserstadt Limmer und Ahlem-Nord an das Netz der Stadtbahn anzuschließen. Je nach Machbarkeit bedarf es dann auch weiterer Projekte für den Pkw-Verkehr.“

Von Thomas Tschörner