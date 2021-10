Seelze

Das Heimatmuseum Seelze plant eine Multimedia-Schau: Alle Stadtteile sollen digital dargestellt werden. Vorgesehen sind eine Präsentation von alten und aktuellen Fotos, eine Erläuterung des jeweiligen Ortswappens, die Geschichte des Ortes, ein Drohnenüberflug und ein Interview mit einem Einwohner oder einer Einwohnerin. Das Projekt ist bereits angelaufen und auf eine stetige Ergänzung ausgelegt.

Museumsleiter beantragt Fördergeld

Bereits vor dem Umzug des Museums von Letter in den Alten Krug in Seelzes Zentrum im Jahr 2018 habe der damalige Museumsleiter Heinz Gehrke einen umfangreichen Förderantrag an die Region Hannover auf den Weg gebracht, berichtet Knut Werner, Vorsitzender des Museumsvereins. In dem umfangreichen Papier für eine institutionelle Förderung hatte Gehrke für die Jahre 2018, 2019 und 2020 jeweils 25.000 Euro beantragt. „Das war nicht einfach, Gehrke hat akribisch gearbeitet“, sagt Werner. Jede Planung, jede Anschaffung und jeder Wunsch hätte genau begründet werden müssen. Entsprechung zeitaufwendig sei die Arbeit gewesen.

Corona sorgt für Verzögerung

Die gewünschten Summen wurden dem Verein letztlich nicht komplett zugestanden, er konnte sich aber über 17.500 Euro für jedes der drei Jahre freuen. Während das Geld in den Jahren 2018 und 2019 für den Umzug und damit verbundene Neuanschaffungen wie Vitrinen, Beleuchtung und eine Küche ausgegeben wurde, sollte 2020 eigentlich die digitale Präsentation der Stadtteile folgen. „Wegen Corona haben wir uns verspätet“, sagt Werner.

Verein holt sich Anregungen aus Bissendorf

Über die digitale Präsentation denkt der Verein schon länger nach. „Schon vor unserem Umzug haben wir gehört, dass es so etwas schon gibt“, sagt der Vorsitzende. Das Heimatmuseum Bissendorf in der Wedemark hatte bereits einen Bildschirm installiert, auf dem jeder Ort der Wedemark angeklickt werden kann. Dieses Konzept nutzten die Seelzer als Vorlage für ihr Museum.

Informationen sind aus Terminal abrufbar

Inzwischen läuft die Arbeit auf Hochtouren. Im Mittelpunkt der digitalen Präsentation steht ein Terminal im Erdgeschoss des Museums, über das die Informationen abgerufen werden können. Für Gruppen ist eine Wiedergabe über Lautsprecher möglich. Wenn andere Besucher nicht gestört werden sollen, sind auch zwei Kopfhörer verfügbar. Die Wappen der einzelnen Ortsteile sind erklärt, dazu kommt die Geschichte des jeweiligen Dorfes. Der Museumsverein hat dazu zahlreiche, historische Schwarz-weiß-Fotos digitalisiert und mit aktuellen Aufnahmen in Farbe abgerundet.

Der Gümmeraner August Borges wird von Rainer Künnecke interviewt. Quelle: privat

Drohnenüberflüge und Interviews sind in Arbeit

Grundsätzlich sind für die multimediale Aufarbeitung 17.500 Euro vorgesehen. Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass das Geld knapp werden könnte. Für die erforderliche Hardware hat der Museumsverein bereits 5000 Euro ausgegeben. Dazu kommen Kosten für die Software und die Aufnahmen aus der Luft per Drohne. „Bislang hat es einen Überflug gegeben“, sagt Werner. Weitere Drohnenfilme werde es geben, auch dafür müsse Geld eingeplant werden. Kosten müssen auch für die Interviews eingeplant werden, die der Schauspieler Rainer Künnecke für das Museum mit ortskundigen Einwohnern führt.

Der Museumsverein hat deshalb alle Ortsbürgermeister angeschrieben, um die Menschen ausfindig zu machen, die sich auskennen und etwas über die Geschichte ihres Ortes erzählen können. „Das sind meist Leute, die bereits im Dorfgeschehen bekannt sind“, sagt Werner. Künnecke wiederum ist in der Stadt als Darsteller von Seelzes Imagefigur Michael von Obentraut bekannt. Zwei Interviews sind bereits geführt worden, mit Heinrich Bremer aus Lathwehren und August Borges aus Gümmer. Für das Gespräch mit Borges konnte sich das Museum über die Unterstützung des NDR freuen.

Der NDR hat für das Heimatmuseum das Interview zwischen August Borges und Rainer Künnecke aufgezeichnet. Quelle: privat

NDR steuert Film für Museum bei Das Interview mit August Borges aus Gümmer steuert der NDR für den digitalen Auftritt des Heimatmuseums Seelze bei. „Wir hatten uns für die Aktion ,Wünsch dir deinen NDR’ beworben“, sagt der Museumsvereinsvorsitzende Knut Werner. Zunächst dachte der Verein schon, dass die Bewerbung nicht berücksichtigt worden sei. Doch dann kam der Anruf. Ein Team des Senders nahm Borges und Schauspieler Rainer Künnecke, der die Fragen stellte, erst vor dem Museum auf. Dann ging es weiter nach Gümmer zur Kapelle, zum Zollkrug und auf den Friedhof, wo das Gespräch fortgesetzt wurde. Eigentlich seien alle Filme nur im Museum zu sehen, sagt Werner. Den des NDR gebe es auch in der NDR-Mediathek, der hat neben dem Interview mit Borges auch Einleitung über die Entstehung des Films produziert. „Wir haben mehr Material, als wir für das Interview gebraucht hätten“, sagt Werner. Insgesamt gebe es sechs Stunden Film, die aktuell nicht einsehbar sind. Man hoffe, diese eventuell in Zukunft nutzen zu können. tom

Angebot soll laufend ergänzt werden

Wer sich umfassend über alle Ortschaften Seelzes informieren will, wird wohl mehrmals ins Museum kommen müssen. Das ist vom Museumsverein durchaus gewollt. „Wir sehen das als lebendiges Angebot“, sagt der Vorsitzende. Die Rubriken würden erhalten bleiben, gleichzeitig werde es immer wieder neu entdeckte historische Aufnahmen und neue Filme geben. Auch deshalb lohne es sich, öfter in das Museum zu kommen, sagt Werner.

