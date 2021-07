Seelze

Noch vor Beginn der Sommerferien haben sich rund 140 Schülerinnen und Schüler der Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Seelze auf den Weg gemacht, um die Stadt von Müll zu befreien. Die Fünftklässler waren mit Handschuhen, Müllsäcken und Greifern ausgestattet, die ihnen der Ortsrat zur Verfügung gestellt hatte.

Die Schülerinnen und Schüler fanden dabei nicht nur Glasflaschen, Verpackungen, Plastik, Einwegmasken und unzählige Zigarettenreste, sondern auch einen Einkaufswagen. Innerhalb von 90 Minuten wurden mehr als zehn Müllsäcke mit Unrat gefüllt, die später von Mitarbeitern des Betriebshofs der Stadt Seelze an der Schule abgeholt wurden.

Aktion macht nachdenklich

„Auf jeden Fall haben wir Seelze damit ein bisschen ordentlicher gemacht“, freute sich Tyler aus der Klasse 5c. Klassenkamerad Famil bestätigte, dass diese Aktion gut für die Umwelt sei und auch Spaß gemacht habe. „Das war besser als Schule“, versicherte er.

Die Aktion habe den kompletten Jahrgang zum Nachdenken angeregt, freute sich Jahrgangsleiterin Janina Stünkel. „Die Schülerinnen un Schüler haben sich immer wieder gefragt, was Menschen dazu veranlasst, ihren Müll rücksichtslos in die Landschaft zu werfen“, erklärte sie. Dass die Flächen nach der Aktion lange frei von Müll bleiben, wurde allerdings auch angezweifelt. Larissa vermutete sogar, dass bereits am nächsten Tag alles schon wieder wie vor der Aktion aussehen könne.

„Wir wollen versuchen, Plastikmüll zu vermeiden“

Bei dem Füllen der Säcke hätten die Schülerinnen und Schüler betont, dass sie nicht mit so viel Unrat gerechnet hätten. „In Zukunft wollen alle versuchen, vor allem Plastikmüll möglichst zu vermeiden“, so die Jahrgangsleiterin.

Von Heike Baake