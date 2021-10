Seelze

Der Betriebshof der Stadt Seelze hat den sogenannten Fallschutz, das sind spezielle Holzschnitzel, unter einer Netzkletteranlage auf dem Spielplatz Alter Krug erneuert. Das mehr als 10.000 Euro teure Spielgerät setzt sich aus mehreren Modulen zusammen und besteht aus kunststoffummantelten Stahlseilen, auf denen geklettert werden kann. „Es kann von vielen Kindern gleichzeitig genutzt werden, so dass sich niemand anstellen und warten muss“, sagte Sybille Brenner von der Abteilung Umwelt, Klima und Friedhöfe. Der Fallschutz ist dafür da, dass man weich fällt. „Das Material federt wie ein Waldboden“, sagt Brenner.

Mitarbeiter verteilen 25 Kubikmeter

Zunächst musste jedoch das in die Jahre gekommene Altmaterial entfernt werden, was sich auf immerhin 32 Tonnen Aushub summierte. Schließlich wurden 25 Kubikmeter des neuen Materials im Wert von insgesamt 2000 Euro verteilt, das in sogenannten Bigpacks von jeweils 200 Kilogramm verpackt war. „Das ist besser als Sand“, sagt Michael Schulz, der mit seinen Kollegen Armin Oltrogge und Stephan Brede von der Technikgruppe 1 des Betriebshofes den Austausch vornahm.

Sand klebe an den Schuhen der Kinder, wodurch die Seile in Mitleidenschaft gezogen werden. Sand werde zudem im Winter hart. Die Holzschnitzel blieben dagegen elastisch.

Von Thomas Tschörner