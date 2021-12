Seelze

Was hat die Menschen in Seelze im Jahr 2021 am meisten bewegt? Was hat ihnen eine Freude bereitet? Und welche Bilder sind vielen Lesern im Gedächtnis geblieben? Wir haben eine Auswahl von Bildern zusammengestellt, die diese Momente noch einmal Revue passieren lassen.

Frostige Temperaturen lassen Kanal zufrieren

Frostige Temperaturen im zweistelligen Minusbereich haben im Februar nicht nur für echtes Winterfeeling, sondern auch für einen Einsatz des Eisbrechers „Flut“ auf dem Stichkanal gesorgt. In wahrer Schwerstarbeit schob sich die „Flut“ durch den 38 Meter breiten und vier Meter tiefen Stichkanal und räumte dabei mit ihrem Eigengewicht die Eisschollen zur Seite. Die Eisdecke auf Stich- und Mittellandkanal hatte der Binnenschiffahrt erheblich zu schaffen gemacht und dazu geführt, dass Strecken zeitweise gesperrt waren. Vorteil der „Flut“ gegenüber den anderen im Einsatz fahrenden Eisbrechern war ihre geringe Höhe und ihr Tiefgang von nur 1,40 Metern, womit sie auch unter den Brücken hindurch passte.

Im Februar ist der Eisbrecher „Flut“ auf dem Stichkanal im Einsatz. Quelle: Thomas Tschörner

Flusskreuzfahrtschiffe pausieren in Seelze

Nicht die Eisdecke, sondern die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass fünf Flusskreuzfahrtschiffe einer Schweizer Reederei eine mehrmonatige Zwangspause auf dem Mittellandkanal einlegen mussten. Mit ihren klangvollen Namen „Katharina von Bora“, „Frederic Chopin“, „Excellence Coral“, „Excellence Pearl“ und „Thurgau Saxonia“ lösten sie bei vielen coronageplagten Spaziergängern Fernweh aus. Und Zeit zum Anschauen und Träumen blieb genug, denn bis Ende Juni waren alle gebuchten Reisen auf den Schiffen annulliert.

Weil es wegen Corona keine Kreuzfahrten gibt, machen die Flusskreuzfahrtschiffe unter Schweizer Flagge Pause auf dem Kanal. Quelle: Heike Baake

Kirche verkauft Pfarrhaus

Keine Förderung mehr durch die Landeskirche mangels Nutzung der Dienstwohnung und ein 2019 beschlossenes Gebäudekonzept waren zwei der Gründe, warum der Kirchenvorstand sich dazu entschieden hat, das historische Pfarrhaus aus dem Jahr 1756 zu verkaufen. Das große, gut erhaltene und an den Denkmalschutz gebundene Gebäude sollte einen geeigneten Nachnutzer finden. Bis zum Jahresende konnte die Gemeinde dieses Vorhaben umsetzen und einen geeigneten Käufer für das Ensemble, zu dem auch ein Nebengebäude und ein Doppelcarport gehören, ausfindig machen.

Die Kirchengemeinde in Seelze fand per Bieterverfahren einen neuen Eigentümer für das alte Pfarrhaus. Quelle: wewewe

„Zeitreisende“ spielen im Biergarten

Im August nutzten die „Zeitreisenden“ mit Reitergeneral Michael von Obentraut an ihrer Seite den Biergarten Hochsaison erstmalig als Bühne für ihr historisches Schauspiel. Mehr als 30 Darsteller haben rund zwei Stunden lang einen Einblick in das Leben in der Obentrautstadt zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges gegeben. Mehr als 100 Zuschauer haben das Spektakel unter freiem Himmel verfolgt und nicht mit Applaus gespart. Auch im kommenden Jahr planen die „Zeitreisenden“ wieder eine neue Episode, deren Inhalt sie während eines dreitägigen Workshops erarbeiten werden. Denn die Zuschauer in Seelze sind verwöhnt, lieben Überraschungen und erwarten jedes Jahr etwas Neues.

Zum ersten Mal nutzen die „Zeitreisenden“ mit Reitergeneral Michael von Obentraut den Biergarten als Bühne. Quelle: Sandra Remmer

Süßes oder Saures in Gümmer

Skelette, Spinnennetze, Geister und fauchende Zombies sind die Leidenschaft von Björn Hans. Und so legte der Gümmeraner auch in diesem Jahr Ende Oktober wieder sein Hauptaugenmerk auf die entsprechend schaurige Dekoration zu Halloween. Die zum Teil elektronisch betriebenen Figuren vor seinem Haus sind eine Attraktion für Spaziergänger. Die Ausstellung von Björn Hans vergrößert sich von Jahr zu Jahr, und so können sich seine Fans auf weitere Neuerungen im Herbst 2022 freuen, wenn es in Gümmer heißt: Süßes oder Saures.

Als echter Halloween-Fan dekoriert Björn Hans sein Haus in Gümmer mit gruseligen Figuren. Quelle: Heike Baake

Tausend Farben erleuchten die Stadt beim Lichtermeer

Klappt es oder klappt es nicht? Lange stand die Frage im Raum, ob die gerade geltende Corona-Verordnung das zehnte Seelzer Lichtermeer als abendliches Einkaufsvergnügen möglich machen würde oder nicht. Dann die gute Nachricht: Das Lichtermeer wird stattfinden. Anders als im Jahr zuvor, als Corona dem Lichtermeer wie so vielen anderen Veranstaltungen auch einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, konnten in diesem November wieder Hunderte Besucherinnen und Besucher einen Abend mit vielen Showeinlagen und verlängerten Öffnungszeiten der Geschäfte erleben. Zauberhafte Wesen auf Stelzen stolzierten durch die festlich illuminierten Straßen und zogen die Blicke auf sich. Mit einem spektakulären Höhenfeuerwerk endete das Seelzer Lichtermeer – das im kommenden Jahr in die elfte Runde gehen soll.

Das Seelzer Lichtermeer war einer der Hingucker des Jahres. Quelle: Mirko Bartels

Von Sandra Remmer