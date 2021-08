Seelze

Gelegentliche Leerstände von Geschäften, die durchaus auch mal länger nicht genutzt werden, keine besonders große Auswahl und kaum genutzte Flächen wie den Platz vor dem Alten Krug. Die Geschäftswelt und die Frage, wie die Innenstadt attraktiver gestaltet werden kann, beschäftigt die Kommunalpolitik immer wieder mal.

Wir wollen wissen: Was kann die Stadt zur Belebung der Innenstadt tun?

Das sagt die SPD

Die Zentren in Seelze und auch in Letter müssen viel attraktiver werden, damit man sich dort gerne aufhält. Hierzu braucht es neue Grünflächenkonzepte, weitere Smart-Benches, gutes W-LAN, Fahrradstellflächen auch für Lastenräder, E-Ladeinfrastruktur, Fassadenbegrünung, kostenlose Wasserspender und ein besseres Management der Leerstände in Zusammenarbeit mit den Hausbesitzern und der HGS. Hierbei muss man auch mal „um die Ecke“ denken und innovativen Nutzungskonzepten eine echte Chance geben. Die guten Ideen der Bürger müssen endlich aufgenommen und umgesetzt werden.

Das sagt die CDU

Die Wirtschaftsförderung der Stadt, die HGS und der Rat der Stadt arbeiten bereits gemeinsam an einem Konzept für die Belebung der Innenstadt. Entscheidend für eine zukünftige Belebung der Innenstadt ist eine nachhaltige Immobilienwirtschaft in der Stadt. Ein gemeinsames Handeln mit den Grundeigentümern ist dafür die Voraussetzung. Dazu muss die Stadt selbst auch bereit sein, Immobilien anzukaufen. Wir unterstützen daher auch den Vorschlag unseres Bürgermeisterkandidaten Gerold Papsch, selbst Immobilien anzukaufen und eine eigene Seelzer Immobilien GmbH zu gründen.

Das sagen die Grünen

Wir wollen Begegnungsorte insbesondere auf den Plätzen in Seelze und Letter geschaffen, die vom Durchgangsverkehr befreit werden, damit die Attraktivität und die Aufenthaltsqualität ohne Autoabgabe gesteigert werden kann. Dazu gehört mehr Kultur, mehr Grün und mehr Wasserkunst in diesen Bereichen, um den Menschen ein Verweilen angenehmer und ein Einkaufen entspannter zu ermöglichen.

Das sagt die AfD (ehemals Bürgerforum Seelze)

Die Frage wirkt auf uns etwas skurril. Da wird auf Grund einer erfundenen Pandemie das ganze Leben zum Erliegen gebracht und dann diese Frage. Wir fordern erstmal, dass wieder die alte Normalität einkehrt. Schützenfeste, Vereinsleben, kulturelle Veranstaltungen und so weiter. Dies sollte erst mal ausreichen. Wenn endlich wieder Normalität eingekehrt ist, kann die Wirtschaft neue Ideen entwickeln. Diese müssen aber marktwirtschaftlich sein und dürfen den Bürgern keine weiteren Belastungen bringen.

Das sagt die FDP

Die Stadt ist nicht Eigentümer der Innenstadtgrundstücke. Die unternehmerischen Entscheidungen treffen die Gewerbetreibenden. Durch Corona hat sich insbesondere die vorher auch nicht rosige Lage des Einzelhandels und der Gastronomie in den Innenstädten verschärft. Bevor ein potenzieller Kunde mit dem Auto in eine der Innenstädte fährt und um einen Parkplatz kämpft, überlegt er, ob es nicht komfortabler ist, online zu bestellen. Somit verbleiben Handel und Gastronomie nur die fußläufig wohnenden Kunden. Damit wird der Kundenkreis erheblich eingeschränkt. Aus diesem Grunde ist es vorrangig erforderlich, dass die Innenstädte mit privaten und öffentlichen Fahrzeugen gut und barrierefrei zu erreichen sind. Ohne diese Voraussetzungen ist mit einem attraktiven Angebotsmix durch Unternehmer nicht zu rechnen. Ein regelmäßiger Informationsaustausch der Abteilung Wirtschaftsförderung mit den Gewerbetreibenden ist zu verstärken.

Das sagt die Linke

Die Innenstadt ist insgesamt schon durchaus charmant. Noch etwas mehr Bepflanzung wäre schön. Eine Belebung der Innenstädte ist - auch mit Blick auf die Corona-Situation - ein Szenario, das eher langfristig und optimalerweise mit Beteiligung der Bürger, gerne auch Vereine, Jugendlichen und Veranstaltern zusammen geplant werden sollte. Hier sollte die Politik in erster Linie versuchen, gute Ideen zu unterstützen, indem die Möglichkeiten geschaffen werden, diese umzusetzen.

Von Thomas Tschörner