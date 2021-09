Seelze

In der Obentrautstadt wird immer wieder überlegt, die günstige Lage zwischen Mittelland- und Stichkanal sowie der Leine stärker zu nutzen. Die Stadt verfügt zudem über Naherholungsmöglichkeiten wie den Almhorster Wald sowie einige Sehenswürdigkeiten wie die sogenannten Flutbrücken über das Leinetal, das Obentraut-Denkmal und die alte Kapelle in Gümmer.

Wir wollen wissen: Welche Möglichkeiten hat Seelze, um touristisch attraktiver zu werden, etwa mit einem Golfplatz, weiteren Sportangeboten oder neuen Hotels?

Das sagt die SPD

„Die SPD möchte, dass das Stadtmarketing mehr noch als bisher mit engagierten Partnern in die Lage versetzt wird, Seelze als Stadt mit Tradition, viel Kunst, Kultur und Sport – tolerant und weltoffen darzustellen. Hierzu gehört es, auch die bereits vielfältigen Angebote Seelzes, wie zum Beispiel das Museum, die Kultur-, Musik- und Sportszene und vor allem auch das Schwimm- sowie Wellnessbad- und Saunaangebot entsprechend zu bewerben. Notwendige und sinnvolle Investitionen zur Weiterentwicklung von touristischen Attraktionen sollten eine Gemeinschaftsentwicklung von Rat, Verwaltung und den örtlichen Anbietern sein.“

Das sagt die CDU

„Seelze hat als zwei wichtige touristische Angebote die Kristalltherme und den Kanal mit seinem Angebot für Wassersportler. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing muss erarbeitet werden, wie hiervon ausgehend das Angebot erweitert werden kann. Ein Hotel in unmittelbarer Nähe und Kooperation zur Therme ist dabei genauso interessant wie die weitere Nutzung der attraktiven Lage der Bootsliegeplätze und Marinas an zwei Kanälen. Vor einer möglichen weiteren Nutzung dieser Potenziale müssen aber vor allem die Seelzer einbezogen werden, und die Nachhaltigkeit muss ganz besonders gegeben sein.“

Das sagen die Grünen

„Ein Hotel allein macht Seelze nicht attraktiver, auch ein Golfplatz allein wird dies nicht schaffen. Entscheidend ist, dass eine attraktive Innenstadt von Seelze und Letter geschaffen wird, in der sich auch Gäste unserer Stadt aufhalten und verweilen wollen, abseits vom vorbeirauschenden Straßenverkehr. Auch der Kanal und die Leine müssen besser erreichbar und durch Angebote nutzbar sein, soweit dies aus Natur- und Landschaftsschutzgründen möglich ist. Seelze muss sich zur Wasserstadt mit entsprechenden Angeboten entwickeln.“

Das sagt die AfD (ehemals Bürgerforum Seelze)

„Wir gehen davon aus, dass in Seelze der Tourismus kaum eine Rolle spielt. Das wird wohl auch so bleiben, und man sollte nicht etwas vom Zaune brechen wollen. Ein Golfplatz passt nicht ins Seelzer Stadtgebiet. Wenn sich ein Investor findet, der in Seelze ein Fünfsterne-Hotel eröffnen will, werden wir ihm keine Steine in den Weg legen.“

Das sagt die FDP

„Seelze, so muss festgestellt werden, ist kein touristisches Highlight und wird es in den nächsten Jahrzehnten auch nicht werden. Dieser Tatsache stellen wir uns. Die Einrichtung einer touristischen Infrastruktur ist nur in Verbindungen mit unternehmerischen Entscheidungen möglich. Das Betreiben von Restaurants, Sportanlagen und Spaßbädern ist keine kommunale Aufgabe. Wir können insofern nur die unternehmerisch denkenden Menschen mit deren Anregungen und Projekten wohlwollend begleiten.“

Das sagt Die Linke

„Seelze hat ganz andere Baustellen als den Tourismus. Zumal die Grundlagen dafür, dass der Tourismus einem großen Teil den Bürgern zugutekommt, gar nicht gegeben ist. Neubauten in diesem Bereich, die zudem in erster Linie nicht den eigenen Bürgern zugutekommen, wären ein falsches Signal. Die Seelzerinnen und Seelzer, die vom Tourismus leben, werden im Unterstützungsfall mit Sicherheit auf sich aufmerksam machen können. Neuinvestitionen in diesem Bereich stehen wir eher skeptisch gegenüber.“

Von Thomas Tschörner