Um in den Genuss der sogenannten Stabilisierungshilfe des Landes in Höhe von rund 22,4 Millionen Euro zu kommen, hat die Stadt Seelze in den vergangenen Jahren auch schmerzhafte Eigenleistungen erbringen müssen. Die Einnahmen wurden nicht nur durch den Verkauf des Alten Rathauses im Ortsteil Letter verbessert, sondern auch über höhere Steuern. Nachdem sich die Finanzlage vor der Corona-Pandemie deutlich entspannt hat, hoffen einige Bürger auf Erleichterungen.

Wir wollen wissen: In Seelze wird oft über hohe Grundsteuern geklagt. Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, die Steuersätze auch mal wieder zu senken?

Das sagt die SPD

„Zur Zeit gibt es keinen Spielraum für Senkung der Grundsteuern, die auch nur in Absprache mit Land und Region möglich wäre. Dafür wollen wir ein besseres Fördermittelmanagement zur Erhöhung der Einnahmen schaffen.“

Das sagt die CDU

„Seelze war über viele Jahre abhängig von Bedarfszuweisungen, da der Haushalt nicht ausgeglichen werden konnte. Während dieser Zeit mussten große Anstrengungen unternommen werden, die notwendigen Leistungen und den Erhalt der Lebensqualität in der Stadt sicherzustellen. Ein wesentlicher Beitrag war die maßvolle Anpassung der Steuersätze mit breiter Mehrheit durch den Rat der Stadt. Da auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmenseite keine substanziellen Veränderungen zu erwarten sind, scheint eine Reduzierung der Steuersätze sehr unwahrscheinlich.“

Das sagen die Grünen

„Die Erhöhung der Grundsteuern war eine Forderung des Landes an die Stadt Seelze, um die Stabilisierungshilfe zu gewähren. Eine Rücknahme wäre sicherlich nur bei einer wesentlichen Verbesserung der Finanzen der Stadt Seelze möglich. Da in den nächsten Jahren große Investitionen anstehen, scheint dies nicht realistisch zu sein.“

Das sagt die AfD (ehemals Bürgerforum Seelze)

„Seit Jahrzehnten ärgern wir uns darüber, dass auf allen Ebenen eine Steuererhöhung die nächste jagt. Und es reicht nicht und reicht nicht und reicht nicht. Da alle alten Parteien ihre fasslosen Hobbys haben, die dem Bürger nichts bringen, sehen wir zurzeit keine Chance, die Steuern wieder zu senken, es sei denn, die Bürger wählen diese Parteien endlich ab.“

Das sagt die FDP

„Die Grundsteuer ist neben den Energiekosten und den anderen kommunalen Kosten (Abfallgebühren, Straßenreinigung, Entwässerungskosten) der größte Kostentreiber bei den Mietnebenkosten. Die Grundsteuer trifft niedrige Einkommen und hohe Einkommen in gleicher Höhe. Jedoch ist die Belastung durch die Grundsteuer bei niedrigeren Einkommen prozentual höher als bei höheren Einkommen. Seelze hat in der Region mit den höchsten Grundsteuersatz. Das Land Niedersachsen hat die Stadt seinerzeit zur Erhöhung aufgefordert und damit gedroht die Entschuldung der Stadt nicht weiter zu begleiten. Diese Steuer ist ein wesentlicher Pfeiler der Stadteinnahmen. Die FDP sieht aktuell keine Möglichkeit zur Senkung der Grundsteuer, wird sich jedoch dafür einsetzen, dass die Steuer in der kommenden Legislaturperiode nicht erhöht wird.“

Das sagt Die Linke

„In unseren Bürgergesprächen war die Grundsteuer bisher nie Thema. Da standen eher die Mietpreise oder die Hundesteuer im Fokus. Seelze hat einen sehr schmalen Haushalt und viele Investitionsprojekte. Eine Senkung kommunaler Steuern wird also mindestens schwierig. Hier muss Hilfe aus Land oder Bund kommen. Zur Bundestagswahl hat Die Linke ein Lohnsteuerkonzept vorgestellt, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Wer eine Steuererleichterung wünscht, mag sich das einmal durchrechnen.“

