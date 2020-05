Seelze

Ob sie eine Maske tragen oder nicht. Dass Arthur Mattheis und Ferhat Demirel entspannt und guter Dinge sind, erkennt man schnell. Die beiden Seelzer Jugendpfleger sind in diesen Tagen und Wochen der Corona-Krise fast pausenlos auf Achse durch die Stadt und die Ortsteile. Sie klären auf, verweisen auf die Sicherheitsabstände, beantworten Fragen und geben Tipps. Das ist ihr neuer Auftrag in diesen Tagen, sie unterstützen die Stadt bei der Umsetzung der neuen Corona-Regeln – mit dem besonderen Blick auf die Jugendlichen. „Wir sind mit einem Lächeln unterwegs“, sagt Mattheis. Dann brechen die beiden zu einer Runde durch die City auf.

Mit Masken auch in Läden unterwegs

„Wir sind 15 bis 20 Kilometer pro Tag unterwegs“, berichtet Demirel. Erster Stopp ist an einem Gemüsestand, an dem nur eine Kundin steht. Nicht viel mehr ist am Eiscafé 50 Meter weiter los. Die Tische sind mit Flatterband abgesperrt. „Am Anfang hatten auch die Inhaber der Geschäfte viele Fragen, was erlaubt ist“, sagt Demirel, „da war Verunsicherung. Inzwischen ist das abgeflacht.“ Wenn sie Läden betreten, setzen beide ihre Masken auf.

Jugendpfleger sind in der Stadt bekannt

Mattheis (58) und Demirel (44) kennen sich gut und lange, und sie sind in der Stadt ebenfalls bestens bekannt. Seit acht Jahren arbeiten sie zusammen in der Jugendpflege, Mattheis ist schon zwei Jahre länger dabei. Alle paar Meter grüßen sie oder werden gegrüßt. „Hallo, wie geht es dir, alles gesund? Hast du die Maske schon für nächste Woche?“: So geht das munter hin und her. Von einer Straßenseite auf die andere, das Duo wird obendrein aus Autofenstern, vom Fahrrad oder aus Häusern angesprochen. „Das tut wohl, so macht die Arbeit Freude, es ist eben Heimat hier“, betont Demirel, der unweit des Obentraut-Denkmals aufgewachsen ist. Inzwischen lebt der Vater dreier Töchter in Garbsen.

Weil so viele Seelzer und speziell Jugendliche die beiden kennen, haben sie wohl auf eine blaue Weste verzichtet, die sie als Stadtmitarbeiter ausweist. Demirel und Mattheis reicht ein Pin der Stadt an der Brust. Eine Uniform wollten sie nicht. „Damit unser Job funktioniert, ist viel Vertrauen nötig. Das haben wir über Jahre zu den Jugendlichen aufgebaut. Nun plötzlich mit diesen Westen anzukommen, das wäre kontraproduktiv“, sagt Demirel. „Wir wollen ja in erster Linie helfen und für Verständnis werben“, betont Mattheis. Auch Verweise könnte das Duo aussprechen und gar empfindliche Geldstrafen verhängen, beide sind eigens bevollmächtigt in ihrer neuen Aufgabe. „Das tun wir aber nicht. Bisher sind alle sowieso sehr einsichtig, die wir treffen“, so Mattheis, der Vorsitzender und Cheftrainer des BSK Hannover-Seelze ist. Für fünf Monate war er im vergangenen Jahr hauptberuflich niedersächsischer Landestrainer, entschied sich dann aber doch für den Posten bei der Stadt.

Spielplätze waren lange gesperrt

Bis vor Kurzem durften die Spielplätze nicht genutzt werden. Bei strahlendem Sonnenschein war das ein trauriger Anblick. Täglich sind sie im Einsatz, besonders am Wochenende ist es wichtig. Um das leisten zu können, springt Sven Schürmann ein, Abteilungsleiter der Jugendpflege. „Du musst zu zweit unterwegs sein, anders funktioniert das nicht“, bekräftigt Mattheis. Probleme hat das Duo bisher keine ernsthaften gehabt, nur zweifach reagierten Angesprochene unwirsch. Oft wollen Jugendliche wissen, was sie tun sollen. Mattheis und Demirel empfehlen dann Sport. „Zu zweit laufen beispielsweise geht ja mit dem nötigen Abstand. Und wenn es erstmal eine lockere Runde über zwei, drei Kilometer ist“, so Demirel, der Ex-Basketballer ist und im Uni-Team spielte. Eines haben die Jugendpfleger im „Streifendienst“ herausgefunden: Die Corona-Krise nervt die Jugendlichen ganz enorm. „Die meisten haben echt keine Lust mehr, zu Hause zu sitzen. Nicht mal, wenn sie mit ihren Spielekonsolen vor dem Fernseher sitzen können“, sagt Demirel –„es reicht ihnen jetzt einfach.“ Inzwischen ist ein erster Silberstreif in Sicht: Einige Vereine nehmen ab Montag ihr Training wieder auf, natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Von Stefan Dinse