Dedensen

Die Organisatoren der Kinderkirche (KiKi) haben sich zu Ostern etwas ganz Besonderes einfallen lassen: „Da aktuell keine Kinderaktionen in der Kirche stattfinden können, kommt die Kirche am Ostersonntag zu den Kindern“, berichtet Klaus-Friedl Salein, Vorsitzender des Kirchenvorstandes in Dedensen.

Rätsel- und Bastelspaß zu Ostern

Die Teilnehmer der Minikirche können sich in Dedensen und Gümmer eine Überraschungstüte an der Kirche im Ort abholen. „Sie beinhaltet ein Osterheft mit Rätsel, Bastelvorschlägen und Geschichten“, sagt Salein. Darüber hinaus können sich die Kleinen auch auf kleine Leckereien in der Tüte freuen.

Das KiKi-Team hat aber nicht nur an die Jüngsten gedacht, auch Erwachsene können am Ostersonntag rund um die Kirche auf die Suche nach einer Überraschungstüte gehen. „Einfach mal an der Kirche vorbei spazieren und etwas Freude tanken“, empfiehlt der Kirchenvorstandsvorsitzende.

Von Heike Baake