Seelze

Der Garten der evangelischen St.-Martinskirche, Martinskirchstraße, ist am Freitag, 6. August, von 14 bis 20 Uhr für Besucher geöffnet. „Eingeladen sind Kinder, Jugendliche und Familien“, sagt Diakonin Tanja Ullmann. Jeder könne vorbeikommen, um dort zu entspannen, zu spielen, zu reden, Musik zu hören und kreativ zu werden.

Pinsel, Farben, Malstifte und Papier stehen für kleine und große Künstler bereit. Quelle: privat

Auch in der kommenden Woche will Ullmann von Montag bis Freitag den „Offenen Garten“ anbieten. „Allerdings ist der Garten dann nur noch von 17 bis 19 Uhr geöffnet“, kündigt sie an.

Von Heike Baake