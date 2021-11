Letter

Es darf wieder gelacht werden. Sogar gemeinsam! Am Freitagabend attackierte der Salon Herbert Royal schonungslos die erschlafften Lachmuskeln. Zweimal musste das Comedy-Sextett seinen Auftritt im Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums coronabedingt absagen. Jetzt lechzten mehr als 150 Besucher nach einem unterhaltsamen Abend mit viel Wort- und Wahnwitz. Und sie wurden aufs Feinste bedient.

Sechs Männer namens Herbert

„Bitte keine weiteren Corona-Witze“ mag manch Zuschauer gestöhnt haben, als die sechs Herberts mit dem Gassenhauer „Hurra, wir leben noch“ die Bühne stürmten. War dieses Jahr nur ein Pandemie-Witz? Glücklicherweise nicht. Kaum ein Thema, das derzeit die Stadt und den Erdkreis erhitzt, überflutet oder ansteckt, blieb außen vor.

Der Salon Herbert Royal, das sind sechs Regionalkabarettisten: Imre Grimm, Bruno Brauer, Dirk Schmaler, Uwe Janssen, Kristian Teetz und Uli Schmid. Als wortgewordenes Humor-Gewitter tobten die sechs Hannoveraner durch die Welt- und Stadtgeschichte, wirbelten die schrägsten, witzigsten und irrwitzigsten Themen zwischen Rathaus und normalem Irrsinn auf. Schwarzhumorige Wolken ballten sich über dem Klimacamp am hannoverschen Rathaus. Bitterböser Spott hagelte auch auf Seelze ein. Die Gedankenblitze schlugen schneller ein, als das Publikum sich vom Lachen erholen konnte.

Virtuos sang, musizierte und blödelte sich das Sextett durchs zweistündige Programm. Dabei ließen die sechs es mitunter derart krachen, dass der Bühnenboden im Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums bebte.

In Hannover wird Humor behördlich gefördert

Was ist das für eine Landeshauptstadt, die so wunderschöne Verwaltungsbegriffe wie „Straßenbegleitgrün“ hat? Der Salon Herbert Royal ist auch die Abrissbirne des behördlichen Wahnsinns, die mit Witz und Wonne zuschlägt. Und mit rasantem Tempo.

Nachrichten, die wenige Tag zuvor in der Zeitung gestanden hatten, spießten Sie genüsslich mit spitzer Zunge auf. Beispielsweise das behördliche Beharrungsvermögen: Das neue Verwaltungszentrum am Schützenplatz eröffnet das digitale Zeitalter mit einer Rohrpost! Und wenn Klimaaktivisten ihr Camp am Trammplatz aufgrund kühler Temperaturen abbrechen wollen, ist das ebenfalls manch schräge Gag-Einlage wert.

Was hat Venedig mit Seelze gemeinsam?

Im Gegensatz zu den Touristen schreckten die Herberts auch vor Seelze nicht zurück. Genüsslich drehten die Herberts die Obentrautstadt durch den Satirewolf. Für sie spielen Venedig und Seelze in einer Liga. Die einen ganz oben, die anderen am absoluten Tabellenende. Was selbstverständlich auch etwas Gutes hat: Seelze brauchte keine Besuchereinbußen zu beklagen und hat viel Potenzial nach oben. Ein Highlight wird beispielsweise der Auftritt der Herberts im nächsten Jahr sein. Wer nicht warten will, kann die sechs Witzbolde auch im GOP Hannover erleben.

„Wir wollten das Leben wieder bunter und vergnüglicher machen“, sagte Gabriele Hartinger-Irek vom Kulturbüro Seelze als Kooperationspartner der KiS (Kultur in Seelze). Mission erfüllt!

Von Norbert Bödecker