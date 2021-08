Seelze

Unter dem Motto „Fit mit dem Pedelec“ bietet die Polizei Garbsen am Dienstag und Mittwoch, 24. und 25. August, jeweils von 10 bis 14 Uhr ein kostenloses Sicherheitstraining für E-Bike-Fahrerinnen und Fahrer an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich mit ihrem eigenen E-Bike auf dem Gelände der Feuerwehr, Mühlenstraße 4a. Dort werden sie auf einem Parcours insbesondere das sichere Kurvenfahren und das Bremsen mit dem Pedelec üben. Ein kleiner Kurs in Regelkunde sowie vielfältige praktische Übungen sind vorgesehen. Das Angebot richtet sich an Pedelec-Fahrer im Alter ab 65 Jahren.

Schwere Unfälle bei Senioren

„Der Polizei bereitet die zunehmende Anzahl von Unfällen mit einem Pedelec erhebliche Sorgen“, berichtet Karsten Schroeder, Verkehrssicherheitsberater. Seit Jahren könne man diesen teils folgenschweren Trend feststellen, der durch die Corona-Pandemie noch einmal eine deutliche Steigerung erfahren habe. „Wie es scheint, haben viele Menschen in dieser Zeit offenkundig zum Fahrrad gefunden und sich ein Elektrorad angeschafft“, vermutet Schröder. Insbesondere ältere Menschen seien überproportional in schwere Unfälle verwickelt. Ursache dafür sei anscheinend die Handhabung dieser 25 Stundenkilometer schnellen und deutlich schwereren Räder, so der Verkehrssicherheitsberater.

Anmeldungen erforderlich

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, einen aktuellen negativen Corona-Test oder eine Bescheinigung mitzubringen, aus der hervorgeht, dass sie gegen Corona geimpft beziehungsweise bereits vollständig genesen sind. „Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen sowie das Tragen eines Fahrradhelms während der praktischen Übungen ist Pflicht“, informiert Schröder.

Pedelec-Fahrerinnen und -Fahrer, auch wenn sie nicht in Seelze wohnhaft sind, können sich bei dem Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 701-4543 sowie per E-Mail an karsten.schroeder@polizei.niedersachsen.de anmelden.

Von Heike Baake