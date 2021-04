Seelze

Die Sieben-Tage-Inzidenz von 219,0 in Seelze (Stand 31. März) hat den Kirchenvorstand von St. Martin veranlasst, die coronabedingten Einschränkungen weiterhin konsequent zu unterstützen und alle Präsenzgottesdienste bis zum 18. April abzusagen, teilt Pastor Ortwin Brand mit. „Wir verzichten schweren Herzens auf Präsenzgottesdienste in der Karwoche und zum Osterfest, dem bedeutsamsten Fest der Christenheit, um alle nur möglichen Kontakte zu reduzieren und damit Covid-19-Infektionen und somit Krankheit, Schmerz und Tod zu vermeiden.“ Der Kirchenvorstand bitte um Verständnis und Geduld.

Inzidenz erfordert Absage der Gottesdienste

Schwierigkeiten sehe der Kirchenvorstand nicht für die Zeit des Gottesdiensts an sich, sondern in allen Kontakten, Begegnungen und Gesprächen, die rund um den Gottesdienst, auch auf dem Weg dorthin und auf dem Weg nach Haus unweigerlich entstünden und nicht vermeidbar seien. Die Inzidenz von 219 in Seelze fordere geradezu, alle Präsenzgottesdienste abzusagen. Klare Ansagen der Landeskirche gebe es nicht, die Entscheidung liege bei der Kirchengemeinde und dem Kirchenvorstand vor Ort.

Digitale Ostergrüße sind geplant

„Wir werden zu Karfreitag und zum Osterfest aus St. Martin digitale Ostergrüße per Onlineandacht ins Netz stellen“, kündigt Brand an. Diakon Steffen Eismann werde an die Senioren Osterkarten senden. Außerdem werde es Andachten zu Ostern zum Mitnehmen geben, sogenannte Worte auf dem Weg. „Wir werden digital präsent sein“, sagte Brand. Wer Trost und ein Gespräch brauche, könne ihn gern ansprechen.

Von Thomas Tschörner