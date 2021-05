Seelze

Spende für jung und alt: Der Seelzer Freundeskreis der Stadtbibliothek und der promovierte Apotheker Thomas Meyer von der Kreuz-Apotheke haben für neues Hörbuchmaterial in der Stadtbibliothek Seelze gesorgt. Insgesamt 96 neue Hörbücher können ab sofort in der Bibliothek ausgeliehen werden.

Hörbücher sind sehr beliebt

Neben 60 Hörbüchern für Kinder, haben es auch 36 Hörbücher für Erwachsene auf die Bestellliste der Bücherei geschafft. Der Hörbuchbestand der Bibliothek ist laut Bibliotheksleiterin Sabine Langbehn in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden: „Die Umschlagsquoten sind seit einiger Zeit sogar höher als bei normalen Büchern.“ Mit der Umschlagsquote beschreiben Bibliothekare die Menge an Ausleihen pro Jahr.

Bereits vor der Übergabe haben sich Bürgerinnen und Bürger Leih-Exemplare gesichert. Auf der ein oder anderen CD befinden sich kleine Aufkleber, welche die Vormerkung der Bibliotheksnutzer markieren.

Hörbücher werden einzig durch Spenden finanziert

Trotz der großen Beliebtheit wird der Hörbuch-Bestand der Stadtbibliothek Seelze seit Jahren einzig durch Spenden finanziert. 1025 Euro sammelte der Freundeskreis der Stadtbibliothek Seelze dieses Jahr für neue Audiomedien. Da durch die Corona-Pandemie keine Veranstaltungen möglich waren, stammt der Großteil der Summe aus den Beiträgen der Vereinsmitglieder.

Apotheker Thomas Meyer hat die Spendensumme mit weiteren 200 Euro auf insgesamt 1225 Euro aufgestockt. Der Geschäftsführer der Kreuz-Apotheke musste nicht lange überlegen, ob er sich an der Aktion beteiligt: „Ich finde das einfach elementar“, bekräftigt der Familienvater. Er kenne es nur zu gut, dass Jugendliche leider andere Medien am Fernseher oder Computer vorziehen. „Ich finde, dass das Hörbuch eine gute Alternative ist. Es regt die Fantasie an und fördert die Konzentration“, führt Meyer fort.

Von Curdt Blumenthal