Seelze-Süd

Stolz präsentiert Seelzes Bürgermeister Detlef Schallhorn das Bauprojekt einer weiteren Kindertagesstätte im Neubaugebiet Seelze-Süd. Zusammen mit den beiden Tagesstätten des Deutschen Roten Kreuzes und den direkt angrenzenden Räumlichkeiten des Arbeiter Samariter-Bundes sollen schon bald bis zu 260 Betreuungsplätze für Kinder geschaffen werden.

Kita-Offensive der Stadt Seelze

Das Projekt an der B 441 ist ein Eckpfeiler der Anstrengungen der Stadt Seelze in Sachen Kinderbetreuung. Innerhalb der nächsten Monate sollen drei neue Kindertagesstätten und eine Großtagespflegestelle für insgesamt 140 weitere Betreuungsplätze sorgen. Bürgermeister Schallhorn betont die Wichtigkeit der Projekte: „Hier tut sich eine ganze Menge. Unsere jetzigen Kita-Plätze reichen nicht, da wir in Seelze eine sehr positive Einwohnerentwicklung haben.“

Bereits ab Donnerstag werden die ersten Kinder in die nagelneue Kindertagesstätte im Pavillon Letter einziehen dürfen. Bis Ende 2021 sollen auch in Velber und Seelze zwei Interimskitas eröffnen. Schon im Juli 2021 soll zudem eine Wohnung in Gümmer zu einer Großtagespflegestelle umfunktioniert werden, in der zehn Krippenplätze eingerichtet werden.

Bauarbeiten bleiben von Corona weitestgehend verschont

Die Corona-Pandemie konnte den Verantwortlichen keinen Strich durch die Rechnung machen. Vor allem Silke Rese-Sussick, Leiterin der Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege, ist sehr angetan: „Das läuft wirklich sehr gut. Der Bauprozess schreitet außergewöhnlich schnell voran.“ Das liegt nach Einschätzung des leitenden Architekten Adam Kostyra auch daran, dass die Gebäude baugleich zum Anbau an Letters Hirtenweg sind: „Wenn man Abläufe wiederholt, wirkt sich das sehr positiv aus.“ Einziger Wermutstropfen sind die Kontaktbeschränkungen, die auch das Baugewerbe hart treffen. „Die Bauleiter können sich nicht so einfach treffen. Das ist natürlich sehr hinderlich“, bestätigt Hans-Jürgen Mages von der Abteilung Gebäudemanagement der Stadt Seelze.

Zur Galerie Auf insgesamt 4000 Quadratmetern entsteht eine neue Kindertagesstätte im Ortsteil Seelze-Süd. Das ist der Stand der Dinge am 31.03.2021.

Stadt sucht nach Erziehern

Bereits im Sommer können sich interessierte Eltern aus dem gesamten Stadtgebiet um Plätze für ihren Nachwuchs in der Kita An den Grachten bewerben. Anmeldungen von Anwohnern aus dem noch jungen Stadtteil Seelze-Süd für die 1300 Quadratmeter große Einrichtung werden nach Angaben der Stadtverwaltung allerdings vorrangig behandelt.

Auch wenn sich gerade erst die Rohbauarbeiten dem Ende entgegen neigen, beginnt für Rese-Sussick bereits die Suche nach neuen Erzieherinnen und Erziehern für die Kindertagesstätte. Interessierte können sich bei der Stadtverwaltung mit einer E-Mail an silke.rese-sussick@stadt-seelze.de melden.

Lesen Sie auch Im Neubaugebiet Dedensen entstehen Mehrfamilienhäuser

Fertigstellung Ende 2021

Bis die Bauarbeiten beendet sind, werden allerdings noch ein paar Monate vergehen. Das insgesamt 6,5 Millionen Euro teure Projekt wird voraussichtlich Ende November fertiggestellt werden. Neben den bald beginnenden Arbeiten an Fenstern und Türen werden auch noch einige Fotovoltaikanlagen auf dem Dach des Gebäudes installiert. Er danach geht es an die Inneneinrichtung der Tagesstätte.

Von Curdt Blumenthal