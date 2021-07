Seelze

Seit Mai nimmt das Bürgerbüro auch Online-Reservierungen entgegen. Viele Bürgerinnen und Bürger versäumen es jedoch, ihre gebuchten und nicht benötigten Termine abzusagen. Damit verhindern sie, dass andere einen früheren Termin im Bürgerbüro bekommen können, wie die Stadt Seelze zu bedenken gibt.

„Allein am Sonnabend waren es acht Kundinnen und Kunden, die nicht zu ihrem Termin gekommen sind“, sagt Andrea Mesenbrink, Leiterin des Bürgerbüros. Mehr als 40 vereinbarte Termine seien in der vergangenen Woche nicht wahrgenommen worden. Diese Bürgerbürozeiten stünden dann anderen Personen nicht zur Verfügung, die somit länger warten müssten.

Appell an Bürgerinnen und Bürger

Mit der Einführung der Online-Reservierung habe dieses Problem deutlich zugenommen, sagt Mesenbrink. „Das ist ein Nachteil, denn gerade im Bereich der Kraftfahrzeugzulassungen kommt es oft dazu, dass Bürgerinnen und Bürger einen Termin in einem anderen Bürgerbüro buchen und ihren Termin in Seelze dann ohne Absage verstreichen lassen“, sagt die Leiterin.

Mesenbrink appelliert daher an alle Nutzerinnen und Nutzer des Bürgerbüros, ihre vereinbarten Termine auch wahrzunehmen oder rechtzeitig abzusagen, um anderen die Möglichkeit für einen früheren Service zu geben. Alle Bürgerinnen und Bürger können auf der Seite https://onlinetermine.hannit.de/seelze/ ganz einfach und unkompliziert einen Termin für ihr konkretes Anliegen buchen.

Buchung online oder per Telefon

Eine erste E-Mail mit einem Bestätigungslink geht nach erfolgter Buchung den Kundinnen und Kunden zu; den Link müssen sie aktiv bestätigen, um die Reservierung abzuschließen. In einer weiteren E-Mail sind dann die mitzubringenden Unterlagen aufgelistet. Auf gleichem Weg können Bürgerinnen und Bürger gebuchte Termine per E-Mail wieder absagen.

Für Kundinnen und Kunden, denen eine Online-Terminvereinbarung nicht möglich ist, stehen die Beschäftigten des Bürgerbüros weiterhin telefonisch zur Verfügung. Dies gilt auch für spezielle Vorgänge, die derzeit nicht online buchbar sind. Auch in diesen Fällen ist das Bürgerbüro im Rathaus Seelze, Rathausplatz 1, unter Telefon (05137) 828352 oder per E-Mail an buergerbuero@stadt-seelze.de erreichbar.

Von Heike Baake